Prefeitura do ES abre concurso com 260 vagas e salário de até R$ 5 mil

Postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade; inscrições poderão ser feitas de 22 de outubro a 5 de novembro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:50

Prefeitura de Alto Rio Novo Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 260 vagas para cargos de níveis fundamental, médio ou superior. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.120, de acordo com o cargo e a carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais. As oportunidades estão disponíveis para funções das áreas da Administração Geral, da Saúde e do Magistério.

As inscrições poderão ser feitas das 22 de outubro de 2025 até as 18 horas do dia 5 de novembro de 2025, no site do Instituto Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de ensino fundamental, R$ 100 para os de nível médio e técnico e R$ 150 para quem for concorrer aos postos de nível superior.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os pertencentes a famílias de baixa renda podem pedir isenção do valor nos dias 22 e 23 de outubro.

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva para todos os cargos: no dia 7 de dezembro de 2025

Prova prática para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e operador de trator de pneu: no dia 18 de janeiro de 2026

Prova Discursiva para os cargos de advogado do CREAS e procurador municipal: no dia 18 de janeiro de 2026;

Prova de títulos para os cargos de nível superior e magistério.

O conteúdo programático dos exames será composto por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos.

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, sendo prorrogável por igual período.

Confira os cargos e as vagas

Advogado do CREAS (1)

Agente de almoxarifado e patrimônio (cadastro)

Agente de defesa ambiental (2)

Agente de vigilância ambiental (1)

Agente de vigilância sanitária (3)

Analista pleno contábil (2)

Arquiteto e urbanista (1)

Assistente administrativo (6)

Assistente social (3)

Auditor de controle interno (1)

Auditor de tributos (1)

Auxiliar de análises clínicas (2)

Auxiliar de desenvolvimento infantil (8)

Auxiliar de enfermagem (4)

Auxiliar de serviços gerais (41)

Auxiliar em saúde bucal (6)

Bibliotecário (1)

Carpinteiro (2)

Cirurgião dentista - clínico geral (3)

Contador (1)

Cuidador (40)

Eletricista de manutenção (1)

Encanador (1)

Enfermeiro (12)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro ambiental (1)

Engenheiro civil (2)

Farmacêutico (2)

Fiscal de atividades urbanas e rurais (1)

Fiscal de tributos municipal (1)

Fisioterapeuta (2)

Fonoaudiólogo (1)

Mecânico de manutenção de automóveis e veículos a diesel (1)

Médico clínico geral (9)

Médico veterinário (1)

Motorista (17)

Nutricionista (1)

Operador de estação tratamento de água (4)

Operador de máquinas pesadas (4)

Operador de trator pneu (2)

PEB-I - Educação Infantil (25h) (Creche - crianças de 0 a 03 anos) e (Pré - Escola crianças de 04 a 06 anos) (8)

PEB-I - Educação Infantil (40h) (Creche - crianças de 0 a 03 anos) e (Pré - Escola crianças de 04 a 06 anos) (2)

PEB-I - Ensino Fundamental 1º ao 5º ano do EF. (25h) (13)

PEB-I - Ensino Fundamental 1º ao 5º ano do EF. (40h) (5)

PEB-II - Professor de Arte (1)

PEB-II - Professor de Educação Física (1)

PEB-II - Professor de Língua Estrangeira Moderna Inglês (1)

Pedreiro (2)

PES - Pedagogo (6)

Pintor de obras (1);

Procurador municipal (1)

Psicólogo clínico (2)

Psicólogo social do CREAS (1)

Técnico agropecuário (1)

Técnico de enfermagem (15)

Técnico em informática (1)

Técnico em obras civis (1)

Técnico em radiologia (2)

Tradutor e intérprete de Libras (1)

Vigia (5)

