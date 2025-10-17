Prefeitura do ES abre concurso com 260 vagas e salário de até R$ 5 mil

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:50
A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 260 vagas para cargos de níveis fundamental, médio ou superior. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.
Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.120, de acordo com o cargo e a carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais. As oportunidades estão disponíveis para funções das áreas da Administração Geral, da Saúde e do Magistério.
As inscrições poderão ser feitas das 22 de outubro de 2025 até as 18 horas do dia 5 de novembro de 2025, no site do Instituto Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de ensino fundamental, R$ 100 para os de nível médio e técnico e R$ 150 para quem for concorrer aos postos de nível superior.
Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os pertencentes a famílias de baixa renda podem pedir isenção do valor nos dias 22 e 23 de outubro.
O concurso contará com as seguintes etapas:
O conteúdo programático dos exames será composto por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos.
O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, sendo prorrogável por igual período.
