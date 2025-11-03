208 editais

TCU, Ifes e Assembleia: mais de 25 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há postos para auditor, analista legislativo, policial penal, agente socioeducativo, professor, técnico-adminsitrativo, trabalhador braçal, entre outras oportunidades

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:46

Policia Legislativa: Assembleia abriu 15 vagas para o cargo Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 25 mil vagas estão abertas em 208 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há postos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 44 mil.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital de concurso com 20 vagas para auditor federal de controle externo. Para participar, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. O salário é de R$ 26 mil. As inscrições podem ser feitas até 3 de dezembro.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1 mil. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

O prazo para o certame Assembleia Legislativa do Espírito Santo segue até 13 de novembro. São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental). Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem oportunidades abertas para o cargo de professor de educação profissional técnica de nível médio. Os selecionados poderão atuar nas escolas públicas estaduais, nos Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e na Educação Escolar na Socioeducação (unidades socioeducativas vinculadas ao Iases). Os ganhos chegam a R$ 6, 7mil e os candidatos podem garantir a participação na seleção até o dia 6 de novembro.

E por falar no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), a instituição está com 1.008 vagas abertas por meio de concurso. São 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro.

