Processo seletivo

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:46

Professor da Prefeitura da Serra Crédito: Bianca Nascimento/Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas o processos seletivo simplificado de profissionais na área da Educação. As oportunidades estão distribuídas por quatro editais, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.719,18, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. O objetivo é formar cadastro de reserva.

Os selecionados terão que cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais. Quem tem o nível médio pode concorrer aos cargos de cuidador de estudantes com deficiência, com vagas de de 30 e 40 horas, e auxiliar de creche. Para professor, o requisito é ter licenciatura plena.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 15 de dezembro, no site da prefeitura.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos, com pontuação para formação acadêmica, experiênica profissional e cursos específicos, conforme os critérios datalhados nos editais.

O processo seletivo simplificado terá validade até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme a necessidade da Secretaria de Educação da Serra.

Confira as vagas

Edital nº 007/2025

Auxiliar de Creche

Edital nº 008/2025

Cuidador de Estudantes com Deficiência - 30 horas

Edital nº 009/2025

Cuidador de Estudantes com Deficiência - 40 horas

Edital nº 010/2025

Professor MaPA Educação Infantil

Professor MaPA Séries Iniciais

Professor MaPA Educação Especial Deficiência Intelectual/Mental

Professor MaPA Educação Especial Deficiência Visual

Professor MaPA Educação Especial Deficiência Auditiva

Professor MaPA Educação Especial Altas Habilidades/Superdotação

Professor MaPB Bilíngue

Professor MaPB Língua Portuguesa

Professor MaPB Matemática

Professor MaPB Ciências

Professor MaPB Geografia

Professor MaPB História

Professor MaPB Inglês

Professor MaPB Educação Física

Professor MaPB Arte

Professor MaPB Assessoramento Pedagógico

Professor MaPB Ensino Religioso Grupo 1

Professor MaPB Ensino Religioso Grupo 2

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta