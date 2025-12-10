Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:46
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas o processos seletivo simplificado de profissionais na área da Educação. As oportunidades estão distribuídas por quatro editais, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.719,18, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. O objetivo é formar cadastro de reserva.
Os selecionados terão que cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais. Quem tem o nível médio pode concorrer aos cargos de cuidador de estudantes com deficiência, com vagas de de 30 e 40 horas, e auxiliar de creche. Para professor, o requisito é ter licenciatura plena.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 15 de dezembro, no site da prefeitura.
A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos, com pontuação para formação acadêmica, experiênica profissional e cursos específicos, conforme os critérios datalhados nos editais.
O processo seletivo simplificado terá validade até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme a necessidade da Secretaria de Educação da Serra.
