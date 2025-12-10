Home
>
Concursos
>
Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:46

Professor da Prefeitura da Serra
Professor da Prefeitura da Serra Crédito: Bianca Nascimento/Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas o processos seletivo simplificado de profissionais na área da Educação. As oportunidades estão distribuídas por quatro editais, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.719,18, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. O objetivo é formar cadastro de reserva. 

Recomendado para você

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

São 176 vagas, distribuídas por cargos de níveis fundamental, médio e superior; candidatos poderão se inscrever no período de 11 a 15 de dezembro

Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 14 mil

Há oportunidades para professor, técnico-administrativo, agente de combate à endemias, cuidador, psicólogo, técnico de laboratório, entre outros postos

24 concursos e seleções no ES têm 2.800 vagas com salários de até R$ 16 mil

Os selecionados terão que cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais. Quem tem o nível médio pode concorrer aos cargos de cuidador de estudantes com deficiência,  com vagas de de 30 e 40 horas, e auxiliar de creche. Para professor, o requisito é ter licenciatura plena.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 15 de dezembro, no site da prefeitura. 

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos, com pontuação para formação acadêmica, experiênica profissional e cursos específicos, conforme os critérios datalhados nos editais.

O processo seletivo simplificado terá validade até o dia 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme a necessidade da Secretaria de Educação da Serra. 

Confira as vagas

  • Edital nº 007/2025
  • Auxiliar de Creche

  • Edital nº 008/2025
  • Cuidador de Estudantes com Deficiência - 30 horas

  • Edital nº 009/2025
  • Cuidador de Estudantes com Deficiência - 40 horas

  • Edital nº 010/2025
  • Professor MaPA Educação Infantil
  • Professor MaPA Séries Iniciais
  • Professor MaPA Educação Especial Deficiência Intelectual/Mental
  • Professor MaPA Educação Especial Deficiência Visual
  • Professor MaPA Educação Especial Deficiência Auditiva
  • Professor MaPA Educação Especial Altas Habilidades/Superdotação
  • Professor MaPB Bilíngue
  • Professor MaPB Língua Portuguesa
  • Professor MaPB Matemática
  • Professor MaPB Ciências
  • Professor MaPB Geografia
  • Professor MaPB História
  • Professor MaPB Inglês
  • Professor MaPB Educação Física
  • Professor MaPB Arte
  • Professor MaPB Assessoramento Pedagógico
  • Professor MaPB Ensino Religioso Grupo 1
  • Professor MaPB Ensino Religioso Grupo 2
Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E SELEÇÃO

Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 14 mil

Prefeitura de Vitória abre seleção para professor temporário

24 concursos e seleções no ES têm 2.800 vagas com salários de até R$ 16 mil

Mulheres vítimas de violência doméstica terão isenção de taxa em concurso no ES

Sejus, Ifes e Vitória: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais