15 concursos e seleções abertos com salários de quase R$ 13 mil no ES

Editais publicados têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos

Publicado em 14 de julho de 2025 às 14:01

Provas de concurso público Crédito: Freepik

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. A remuneração é de quase R$ 13 mil. >

No Espírito Santo, os Conselhos Regionais de Educação Física e de Psicologia lançaram editais de concursos públicos para preencher vários cargos e salários que chegam a R$ 5,4 mil. O prazo para os dois certames vai até 18 de agosto. >

O Conselho Regional de Biomedicina abriu concurso público para a contratação de novos servidores em quatro Estados, entre eles o Espírito Santo. O salário é de R$ 10.520 e os interessados podem se inscrever até o dia 21 de julho.>

A Fundação Carmélia vai contratar prestadores de serviço para a atuação na transmissão televisiva de eventos em geral, principalmente aqueles com foco na área cultural. A seleção é aberta a pessoas físicas ou jurídicas (nesse caso, desde que seja empresa unipessoal). Haverá oportunidades para cinegrafistas, diretores de imagem, operadores de replay, operadores de caracteres, operadores de drone, de guimbal, técnico de vídeo e técnico de áudio. Os interessados têm até o dia 15 de julho para se inscrever. >

A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo abriu processo seletivo simplificado para contratar dois profissionais de nível superior, além da formação de cadastro de cadastro reserva. Os postos são para Sociologia e Contabilidade, com ganhos de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições seguem até 22 de julho.>

Seguem até o dia 20 de julho as inscrições para o Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. São 3.652 vagas para todos o Brasil, inclusive o Espírito Santo. No Estado, as chances estão nos Ministérios de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Pesca e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por aqui, os salários chegam a R$ 9,3 mil. Os interessados podem se inscrever até 20 de julho. >

A Ufes está com oito vagas abertas para professores efetivos, com salários que podem chegar a R$ 6.180. As inscrições vão até 22 de julho. >

