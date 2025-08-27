Até 12 de setembro

Corpo de Bombeiros abre vagas para curso de formação de guarda-vidas no ES

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos de idade, ser alfabetizado e ter boas condições de saúde, comprovado por laudo médico

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:56

Guarda-vidas em praia de Linhares, no ES Crédito: Felipe Reis/Secom-Linhares

Os interessados em trabalhar nas praias do Espírito Santo já podem se inscrever no Curso de Formação de Guarda-Vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos de idade, ser alfabetizado e ter boas condições de saúde, comprovado por laudo médico.

De acordo com a corporação, o certificado é pré-requisito obrigatório para participar dos processos seletivos de prefeituras, realizados anualmente no período que antecede o Verão.

Os interessados podem se inscrever até 12 de setembro, no endereço eletrônico da corporação.

Os participantes farão Teste de Aptidão Física (TAF) no período de 22 e 26 de setembro. O exame contará com flexão de barra fixa (masculino), barra estática ou dinâmica (feminino), abdominal remador, apoio de frente sobre o solo, corrida de 12 minutos e natação. O resultado está previsto para ser divulgado até 29 de setembro.

As regras da seleção estabelecem que apenas os aprovados no TAF deverão pagar a taxa de inscrição para dar continuidade ao processo. A segunda etapa é a entrega de documentação, que também tem caráter eliminatório.

O curso terá a duração de quatro semanas, totalizando 100 horas de aulas teóricas e práticas. As instruções práticas serão realizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Linhares, São Mateus, Aracruz, Anchieta e Marataízes.

O Curso de Formação de Guarda-vidas habilita profissionais para atuarem como guarda-vidas, realizando o serviço de prevenção e salvamento aquático em diversos ambientes, como praias, piscinas, cachoeiras, lagos e lagoas. Ao ser aprovado, o profissional recebe um certificado digital válido por um ano, sendo considerado apto a participar de seleções municipais em todo o Espírito Santo.

