CRM do ES abre concurso público com salário de até R$ 12 mil

Remuneração varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24, além de outros benefícios estabelecidos no edital; inscrições podem ser feitas até 25 de agosto

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:50

Provas serão aplicadas em setembro Crédito: Freepik

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM - ES) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher sete vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. >

A remuneração varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24, correspondente a jornadas de 20 a 40 horas semanais. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.065,32 (8 horas), R$ 665,82 (5 horas) e R$ 532,66 (4 horas); vale-transporte; plano de saúde; plano de cargos e salários; e auxílio-creche. >

As oportunidades são para os seguintes cargos: >

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo (2 vagas imediatas)

Agente fiscal (cadastro)

Auxiliar administrativo (1 vaga imediata)

Técnico administrativo (1 vaga imediata)

Técnico de TI (1 vaga imediata) >

>

NÍVEL SUPERIOR

Advogado (cadastro)

Analista de tecnologia da informação (cadastro)

Arquivista (cadastro)

Contador (1 vaga imediata)

Jornalista (cadastro)

Médico Fiscal (1 vaga imediata). >

INSCRIÇÕES>

Os interessados podem se inscrever até 25 de agosto de 2025, no Instituto Quadrix, responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 65 a R$ 70.>

ETAPAS>

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, com questões de conhecimentos básicos e específicos. As avaliações estão previstas para o dia 21 de setembro de 2025.>

VALIDADE>

O prazo de validade do concurso público será de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência da Administração Pública.>

Outros concursos em Conselhos Regionais

Também estão abertos concursos em outros dois conselhos regionais do Espírito Santo: Psicologia e Educação Física, com oito e dois postos, respectivamente. As inscrições seguem até 18 de agosto, no Instituto Quadrix. https://www.quadrix.org.br/>

No CREF, as oportunidades são para os cargos de assistente administrativo (nível médio) e agente de fiscal de postura (nível superior). O salário varia de R$ 2.310 a R$ 4.500, para carga horária de 44 horas semanais. >

Já no Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (CRP16-ES), as vagas são para assistente administrativo (2 vagas), advogado (1), analista operacional (3) e psicólogo técnico (2). Os ganhos variam de R$ 3.415,50 a R$ 5.234,30.>

