Home
>
Concursos
>
Prefeituras do ES, CRM e SUS: quase 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Prefeituras do ES, CRM e SUS: quase 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários; remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais. Veja a tabela completa com prazos e os editais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 17:25

A semana começa com 178 concursos públicos e processos seletivos que oferecem quase 31 mil vagas em cargos efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais.

Recomendado para você

Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários; remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais. Veja a tabela completa com prazos e os editais

Prefeituras do ES, CRM e SUS: quase 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Oportunidades são para o cargo de oficial investigador de polícia (OIP), com salário inicial de R$ 8.171,62. Contrato entre a empresa e a corporação já foi assinado

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

Contrato com a organizadora já foi assinado pelos dois órgãos e editais podem sair a qualquer momento; postos serão para carreiras de níveis médio e superior

Conheça o perfil da banca que vai organizar os concursos da Polícia Penal e do Iases

As chances são para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES)
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) Crédito: Laís Magesky

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, seguem até 25 de agosto. São 187 vagas e salário de R$ 11 mil mensais.

Quem quer ocupar um cargo temporário pode se inscrever nas seleções abertas nas prefeituras de Ibiraçu, Irupi, João Neiva, Santa Leopoldina, Santa Teresa e Vitória.

O concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM - ES) visa preencher sete vagas, além da formação de cadastro de reserva de profissionais de nível médio ou superior. A remuneração dos novos servidores varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. O prazo de inscrição segue até 25 de agosto.

Também há vagas para servidores nos Conselhos Regionais de Educação Física e de Psicologia, com salários que chegam a R$ 5,4 mil. O prazo para os dois certames vai até 18 de agosto.

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde lançou edital para preencher 130 vagas para trabalhar em Brasília (DF). Estão em disputa 24 postos para auxiliar de gestão (nível médio), que paga R$ 4.000, e 106 para analista de gestão (nível superior), em diversas áreas, com salários entre R$ 8.800 e R$ 16.663,50. O prazo vai até 25 de agosto.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

Conheça o perfil da banca que vai organizar os concursos da Polícia Penal e do Iases

Conheça a banca que vai organizar o concurso da Assembleia do ES

Assembleia do ES define como serão as provas e os cargos para concurso

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais