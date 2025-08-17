Chuva de editais

Prefeituras do ES, CRM e SUS: quase 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários; remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais. Veja a tabela completa com prazos e os editais

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 17:25

A semana começa com 178 concursos públicos e processos seletivos que oferecem quase 31 mil vagas em cargos efetivos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais.

As chances são para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) Crédito: Laís Magesky

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, seguem até 25 de agosto. São 187 vagas e salário de R$ 11 mil mensais.

Quem quer ocupar um cargo temporário pode se inscrever nas seleções abertas nas prefeituras de Ibiraçu, Irupi, João Neiva, Santa Leopoldina, Santa Teresa e Vitória.

O concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM - ES) visa preencher sete vagas, além da formação de cadastro de reserva de profissionais de nível médio ou superior. A remuneração dos novos servidores varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. O prazo de inscrição segue até 25 de agosto.

Também há vagas para servidores nos Conselhos Regionais de Educação Física e de Psicologia, com salários que chegam a R$ 5,4 mil. O prazo para os dois certames vai até 18 de agosto.

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde lançou edital para preencher 130 vagas para trabalhar em Brasília (DF). Estão em disputa 24 postos para auxiliar de gestão (nível médio), que paga R$ 4.000, e 106 para analista de gestão (nível superior), em diversas áreas, com salários entre R$ 8.800 e R$ 16.663,50. O prazo vai até 25 de agosto.

