Home
>
Concursos
>
14 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

14 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

São mais de 230 oportunidades voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade; vagas estão em prefeituras, conselhos regionais, instituições de ensino, entre outros órgãos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:58

Prefeitura de Castelo abre 23 vagas de empregos temporários.
Prefeitura de Castelo tem vagas para profissionais efetivos Crédito: Prefeitura de Castelo

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. A remuneração pode chegar até R$ 12.900.

Recomendado para você

São mais de 230 oportunidades voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade; vagas estão em prefeituras, conselhos regionais, instituições de ensino, entre outros órgãos

14 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários; remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais. Veja a tabela completa com prazos e os editais

Prefeituras do ES, CRM e SUS: quase 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Oportunidades são para o cargo de oficial investigador de polícia (OIP), com salário inicial de R$ 8.171,62. Contrato entre a empresa e a corporação já foi assinado

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, seguem até 25 de agosto. São 187 vagas e salário de R$ 11 mil mensais.

Quem quiser ocupar um cargo temporário pode se inscrever nas seleções abertas nas prefeituras de Santa Leopoldina, Rio Novo do Sul, Vitória e Santa Teresa.

O concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM - ES) visa preencher sete vagas, além da formação de cadastro de reserva de profissionais de nível médio ou superior. A remuneração dos novos servidores varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. O prazo de inscrição segue até 25 de agosto.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva, no Norte do Estado, divulgou a abertura de um novo processo seletivo. São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. os postos são para os cargos de ajudante, auxiliar administrativo (1), auxiliar de serviços gerais, calceteiro (1), encanador (1), engenheiro civil (1), fiscal, operador de estação de tratamento de água, operador de máquinas pesadas, pedreiro e técnico em contabilidade. A remuneração chega a R$ 2.818,96. Os interessados podem se inscrever de 2 e 5 de setembro.

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO PÚBLICO

Prefeituras do ES, CRM e SUS: quase 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

Conheça o perfil da banca que vai organizar os concursos da Polícia Penal e do Iases

Conheça a banca que vai organizar o concurso da Assembleia do ES

CRM do ES abre concurso público com salário de até R$ 12 mil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais