14 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

São mais de 230 oportunidades voltadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade; vagas estão em prefeituras, conselhos regionais, instituições de ensino, entre outros órgãos

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:58

Prefeitura de Castelo tem vagas para profissionais efetivos Crédito: Prefeitura de Castelo

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. A remuneração pode chegar até R$ 12.900.

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, seguem até 25 de agosto. São 187 vagas e salário de R$ 11 mil mensais.

Quem quiser ocupar um cargo temporário pode se inscrever nas seleções abertas nas prefeituras de Santa Leopoldina, Rio Novo do Sul, Vitória e Santa Teresa.

O concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM - ES) visa preencher sete vagas, além da formação de cadastro de reserva de profissionais de nível médio ou superior. A remuneração dos novos servidores varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. O prazo de inscrição segue até 25 de agosto.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva, no Norte do Estado, divulgou a abertura de um novo processo seletivo. São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. os postos são para os cargos de ajudante, auxiliar administrativo (1), auxiliar de serviços gerais, calceteiro (1), encanador (1), engenheiro civil (1), fiscal, operador de estação de tratamento de água, operador de máquinas pesadas, pedreiro e técnico em contabilidade. A remuneração chega a R$ 2.818,96. Os interessados podem se inscrever de 2 e 5 de setembro.

