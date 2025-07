Várias áreas

Prefeitura de Castelo abre concurso com salário de quase R$ 12 mil

Oferta é de mais de 180 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade; inscrições podem ser feitas de 23 de julho a 25 de agosto

Publicado em 18 de julho de 2025 às 14:28

Prefeitura de Castelo tem vagas para efetivos. Crédito: Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai contratar 187 novos servidores por meio de concurso público. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior. >

A remuneração varia de R$ 1.518,00 a R$ 11.953,25, com carga horária prevista de 20 a 40 horas semanais, conforme a função.>

Os interessados podem se inscrever no período de 23 de julho a 25 de agosto de 2025, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame. >

A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos do ensino fundamental Incompleto; R$ 75 para os do ensino fundamental completo; R$ 85 para os do ensino médio/técnico; e de R$ 105 para os postos de nível superior. >

>

Prefeitura de Castelo abre concurso com salário de quase R$ 12 mil

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda e doadores de sangue. A solicitação do benefício pode ser feita nos dias 24 e 25 de julho, no endereço eletrônico da inscrição. >

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos. Haverá ainda exame discursivo para os inscritos no cargo de procurador municipal e avaliação de títulos para aqueles que se inscreverem em cargos de nível superior. >

A prova prática será aplicada para azulejista, borracheiro, cozinheiro, operador de serviços de apoio às unidades escolares e operador de serviços de obras públicas, carpinteiro, eletricista, eletricista de veículos, mecânico, motorista D, motorista D – socorrista, operador de retroescavadeira, máquinas e veículos especiais, operador de motoniveladora, máquinas e veículos especiais, operador de escavadeira, pedreiro, pintor e serralheiro, técnico de manutenção de máquinas e equipamentos.>

Os exames objetivos e discursivos ocorrem no dia 30 de novembro nos seguintes municípios: Castelo, Cachoeiro de Itapemirim ou Venda Nova do Imigrante.>

A validade do concurso público será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.>

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Azulejista (2)

Borracheiro (1)

Cozinheiro (6)

Operador de serviços de apoio às unidades escolares (10)

Operador de serviços gerais (30)

Operador de serviços de higiene asseio e limpeza (2)

Operador de serviços de obras públicas (5) >

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Auxiliar de consultório odontológico (3)

Carpinteiro (1)

Eletricista (1)

Eletricista de veículos (1)

Mecânico (1)

Motorista D (16)

Motorista D socorrista (12)

Operador de serviços administrativos (10)

Operador de escavadeira, máquinas e veículos especiais (1)

Operador de motoniveladora, máquinas e veículos especiais (2)

Operador de retroescavadeira, máquinas e veículos especiais (4)

Pedreiro (2)

Pintor (2)

Serralheiro (1) >

NÍVEL MÉDIO

Assistente de serviço de educação (10)

Assistente de serviços de educação social (1)

Cuidador infantojuvenil (1)

Cuidador de idosos (1)

Secretário escolar (2) >

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

Técnico de manutenção de máquinas e equipamentos (1)

Técnico em enfermagem (10)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em topografia (1) >

NÍVEL SUPERIOR

Agente fiscal de obras (1)

Agente fiscal de tributos municipais (1)

Analista de sistemas (1)

Arquivista (1)

Assistente social (2)

Auditor público interno (1)

Bibliotecário (1)

Biólogo (1)

Cirurgião dentista ESF (1)

Cirurgião dentista endodontia (1)

Cirurgião dentista odontopediatria (1)

Cirurgião dentista periodontia (1)

Contador (1)

Economista doméstico (1)

Educador físico (1)

Enfermeiro (2)

Enfermeiro ESF (1)

Engenheiro agrimensor (1)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro civil (1)

Engenheiro eletricista (1)

Farmacêutico (1)

Fisioterapeuta (2)

Fonoaudiólogo (1)

Médico cardiologista (1)

Médico (1)

Médico dermatologista (1)

Médico do trabalho (1)

Médico ESF (2)

Médico ginecologista (1)

Médico neurologista (1)

Médico ortopedista (1)

Médico otorrinolaringologista (1)

Médico pediatra (1)

Médico psiquiatra (1)

Médico veterinário (1)

Nutricionista (1)

Orientador social (1)

Procurador municipal (1)

Psicólogo (1)

Terapeuta ocupacional (1). >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta