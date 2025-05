50 vagas

União lança edital de concurso para diplomatas com salário de até R$ 22 mil

Inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 16 de maio até as 18 horas de 4 de junho, no site do Cebraspe; provas serão aplicadas no dia 20 de julho

Publicado em 15 de maio de 2025 às 09:44

Instituto Rio Branco tem vagas para diplomatas Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Instituto Rio Branco, órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores, publicou nesta quinta-feira (15) o edital de concurso público para diplomatas com salário inicial de R$ 22.558,56. A oferta é de 50 vagas para candidatos que tenham o nível superior em qualquer área. >

Do total de oportunidades, 37 são para ampla concorrência, dez vagas são destinadas a candidatos negros e três para pessoas com deficiência.>

Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 16 de maio até as 18 horas de 4 de junho, no site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 229.>

Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. O prazo para solicitar o benefício vai de 16 de maio a 4 de junho.>

O concurso contará com as seguintes etapas:>

Primeira Fase: prova objetiva, constituída de questões do tipo CERTO ou ERRADO de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito, de caráter eliminatório; >

Segunda Fase: provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito e um idioma adicional (Língua Espanhola ou Língua Francesa), de caráter eliminatório e classificatório. >

As provas objetivas serão aplicadas no dia 20 de julho, em dois períodos, com início às 9h30 e às 15 horas, com duração de quatro horas cada uma. As provas escritas, por sua vez, serão aplicadas nos dias 23 e 24 de agosto. Os exames serão realizados em todas as capitais e no Distrito Federal. >

Os diplomatas têm como atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.>

