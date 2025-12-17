1.008 vagas

Concurso público do Iases registra quase 45 mil candidatos inscritos

Provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 18 de janeiro. Os locais de provas serão divulgados no dia 22 de dezembro, no site da banca organizadora

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:50

iases vai contar com reforço de pessoal em breve Crédito: Divulgação / Iases

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) registrou quase 45 mil candidatos inscritos no concurso público que oferece 1.008 vagas para postos de níveis médio e superior.

O cargo mais procurado é o de agente socioeducativo, com 32.788 participantes, dos quais 21.668 para o quadro masculino e 11.120 para o feminino. Considerando as vagas ofertadas para cada sexo, a concorrência é de 28,36 e 142,56 candidatos por vaga, respectivamente.

Já para a função de técnico superior socioeducativo foram 12.028 inscritos, sendo 525 para a vaga de nutricionista; 3.010 para pedagogia; 4.821 para bacharel em Direito; 1.831 para psicologia e 1.841 para serviço social.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 18 de janeiro. Os locais de provas serão divulgados no dia 22 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame.

O concurso do Iases oferece 842 vagas para agente socioeducativo, sendo 764 para homens e 78 para mulheres. Já para técnico superior socioeducativo, a oferta é de 166 oportunidades, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.

O salário inicial para o cargo de agente socioeducativo é de R$ 5.597,64 e para os técnicos é de R$ 7.547,78 mais o auxílio-alimentação de R$ 800,00, para ambos os cargos.

Sobre as provas

Os candidatos ao cargo de agente socioeducativo farão, primeiro, provas objetivas e de redação, de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados serão convocados para Teste de Avaliação Física, exame de avaliação psicológica, investigação social e Curso de Formação Profissional, todas essas etapas com caráter eliminatório.

O exame contará com 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

Os inscritos para a função de técnico farão prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação psicológica e investigação social, ambas de caráter eliminatório. Eles terão que responder 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referentes à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referentes à legislação da política socioeducativa.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, enquanto que as demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

O último concurso público do Iases foi realizado em 2023, também pela Idcap. Foram ofertadas 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta