Concurso público do Iases registra quase 45 mil candidatos inscritos

Provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 18 de janeiro. Os locais de provas serão divulgados no dia 22 de dezembro, no site da banca organizadora

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:50

iases vai contar com reforço de pessoal em breve
iases vai contar com reforço de pessoal em breve Crédito: Divulgação / Iases

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) registrou quase 45 mil candidatos inscritos no concurso público que oferece 1.008 vagas para postos de níveis médio e superior.

O cargo mais procurado é o de agente socioeducativo, com 32.788 participantes, dos quais 21.668 para o quadro masculino e 11.120 para o feminino. Considerando as vagas ofertadas para cada sexo, a concorrência é de 28,36 e 142,56 candidatos por vaga, respectivamente.

Já para a função de técnico superior socioeducativo foram 12.028 inscritos, sendo 525 para a vaga de nutricionista; 3.010 para pedagogia; 4.821 para bacharel em Direito; 1.831 para psicologia e 1.841 para serviço social.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 18 de janeiro. Os locais de provas serão divulgados no dia 22 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame.

O concurso do Iases oferece 842 vagas para agente socioeducativo, sendo 764 para homens e 78 para mulheres. Já para técnico superior socioeducativo, a oferta é de 166 oportunidades, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.

O salário inicial para o cargo de agente socioeducativo é de R$ 5.597,64 e para os técnicos é de R$ 7.547,78 mais o auxílio-alimentação de R$ 800,00, para ambos os cargos.

Sobre as provas

Os candidatos ao cargo de agente socioeducativo farão, primeiro, provas objetivas e de redação, de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados serão convocados para Teste de Avaliação Física, exame de avaliação psicológica, investigação social e Curso de Formação Profissional, todas essas etapas com caráter eliminatório.

O exame contará com 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

Os inscritos para a função de técnico farão prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação psicológica e investigação social, ambas de caráter eliminatório. Eles terão que responder 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referentes à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referentes à legislação da política socioeducativa.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, enquanto que as demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

O último concurso público do Iases foi realizado em 2023, também pela Idcap. Foram ofertadas 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo.

Professor orienta os candidatos na reta final de preparação para as provas

