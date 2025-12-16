15 vagas

Assembleia Legislativa do ES aplica prova para agente de polícia neste domingo (21)

Os exames ocorrem das 14h15 às 17h15, em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares; gabaritos serão disponibilizados após às 20 horas do dia do teste

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:40

Policia Legislativa atua na segurança de deputados e servidores Crédito: Ricardo Medeiros

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aplica as provas do concurso público para 8.887 concorrentes ao cargo de agente de polícia legislativa no próximo domingo, dia 21 de dezembro. Os exames ocorrem das 14h15 às 17h15, em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.

Os locais dos testes devem ser conferidos no cartão de inscrição, disponível na área do candidato, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pelo certame.

Os candidatos devem comparecer aos locais de prova munidos de documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul com estrutura transparente. Os organizadores orientam os candidatos a levarem o cartão de identificação, apesar de não haver essa exigência no edital.

Será permitido o ingresso com garrafa de água e lanche, desde que os recipientes sejam transparentes e sem rótulo.

O gabarito será divulgado após às 20 horas de domingo. Os candidatos que não concordarem com alguma resposta podem entrar com recurso nos dias 22 e 23 de dezembro.

Conforme o cronograma, o gabarito retificado e o resultado preliminar da prova objetiva serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2026.

Com 15 vagas, a remuneração inicial da carreira é de R$ 3.142,65, além de outros benefícios. Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos, ainda, a teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

O concurso da Assembleia Legislativa do Estado oferece 35 vagas, sendo 15 para consultor legislativo, cinco para analista legislativo e 15 para agente de polícia legislativa. Ao todo, o certame registrou mais de 14 mil participantes. A prova objetiva para os candidatos aos cargos de analista e consultor foi aplicada no dia 14 de dezembro.

