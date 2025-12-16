381 vagas

Prefeitura de Colatina abre processo seletivo com salário de até R$ 4,5 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade; interessados podem se inscrever no site da prefeitura até 18 de dezembro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:18

Sede da Prefeitura de Colatina Crédito: PMC

A Prefeitura de Colatina, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que vão atuar nas unidades escolares da rede municipal. A oferta é de 381 vagas, além da formação de cadastro de reserva na área da Educação. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.505,80.

De acordo com o município, o objetivo é garantir o atendimento emergencial de serviços essenciais, como limpeza, alimentação escolar, apoio pedagógico e substituição de servidores afastados por licenças médicas ou outras razões previstas em lei.

As oportunidades são voltadas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O edital prevê reserva de vagas, sendo 5% para pessoas com deficiência, 5% para candidatos indígenas e 20% para candidatos negros, conforme legislação estadual vigente.

Os interessados podem se inscrever até 18 de dezembro, no site da prefeitura.

No ato da inscrição, será necessário anexar a documentação exigida pelo edital, como comprovação de escolaridade, documentos pessoais, comprovante de residência e certificados complementares — todos em PDF.

A seleção dos candidatos será feita conforme a experiência profissional, certificação e avaliação de títulos, conforme a pontuação prevista para o cargo ao qual concorre.

A lista de classificados será divulgada no dia 23 de dezembro e a primeira convocação deve ocorrer em 7 de janeiro de 2026. Os aprovados serão contratados ao longo do ano letivo, conforme a necessidade da Secretaria de Educação e a substituição de servidores efetivos afastados.

Confira as vagas

Apoio Escolar (100)

Assistente Social (1)

Auxiliar de Cozinha (20)

Auxiliar de Serviços Gerais (200)

Auxiliar de Secretaria Escolar (30)

Braçal (1)

Cozinheiro (20)

Eletricista (1)

Fisioterapeuta (1)

Fonoaudiólogo (1)

Motorista (2)

Nutricionista (1)

Pedreiro (1)

Psicólogo (1)

Terapeuta Ocupacional (1)

