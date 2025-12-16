Prefeitura de Colatina abre processo seletivo com salário de até R$ 4,5 mil

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:18
A Prefeitura de Colatina, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que vão atuar nas unidades escolares da rede municipal. A oferta é de 381 vagas, além da formação de cadastro de reserva na área da Educação. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.505,80.
De acordo com o município, o objetivo é garantir o atendimento emergencial de serviços essenciais, como limpeza, alimentação escolar, apoio pedagógico e substituição de servidores afastados por licenças médicas ou outras razões previstas em lei.
As oportunidades são voltadas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O edital prevê reserva de vagas, sendo 5% para pessoas com deficiência, 5% para candidatos indígenas e 20% para candidatos negros, conforme legislação estadual vigente.
Os interessados podem se inscrever até 18 de dezembro, no site da prefeitura.
No ato da inscrição, será necessário anexar a documentação exigida pelo edital, como comprovação de escolaridade, documentos pessoais, comprovante de residência e certificados complementares — todos em PDF.
A seleção dos candidatos será feita conforme a experiência profissional, certificação e avaliação de títulos, conforme a pontuação prevista para o cargo ao qual concorre.
A lista de classificados será divulgada no dia 23 de dezembro e a primeira convocação deve ocorrer em 7 de janeiro de 2026. Os aprovados serão contratados ao longo do ano letivo, conforme a necessidade da Secretaria de Educação e a substituição de servidores efetivos afastados.
