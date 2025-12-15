Home
>
Concursos
>
Secretaria do ES abre vagas para professores e pedagogos de cursos técnicos

Secretaria do ES abre vagas para professores e pedagogos de cursos técnicos

Seleção tem como objetivo contrarar profissionais para atenderem os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) de Vila Velha, Castelo, João Neiva e Vargem Alta

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:14

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Secti/Divulgação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de professores e pedagogos que vão atuar nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) de Vila Velha, Castelo, João Neiva e Vargem Alta.

Recomendado para você

Seleção tem como objetivo contrarar profissionais para atenderem os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) de Vila Velha, Castelo, João Neiva e Vargem Alta

Secretaria do ES abre vagas para professores e pedagogos de cursos técnicos

Postos são para cargos efetivos e temporários, com chances para professor, agente de combate a endemias, cuidador, servente, contador, engenheiro, entre outras funções

Telebras, Viana e hospital no ES: mais de 36 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Itapina, Montanha, Nova Venécia e Viana

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

As oportunidades estão distribuídas em dois editais voltados à formação de cadastro de reserva, com seleção por análise de títulos. 

As inscrições podem ser feitas até 23 de dezembro, no site de seleções do Estado.  Há possibilidade de se inscrever em até duas áreas de conhecimento distintas.

Para o cargo de professor, os interessados devem ter formação superior em Administração, Recursos Humanos, Enfermagem, Meio Ambiente, Informática e Programação, Contabilidade, Marketing, Logística, Gastronomia, Química, Física, Estética, Engenharia, Modelagem do Vestuário, Saúde Mental, Comunicação, entre outras.

Já, para pedagogo, é necessário ter licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração/Gestão Escolar, Gestão Educacional ou Inspeção Escolar. Também será aceita licenciatura em Pedagogia conforme a Resolução CNE/CP nº 1/2006.

Qual a carga horária?

25 horas semanais (podendo haver ampliação conforme necessidade).

Qual é o salário?

  • Graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo): R$ 3.685,97
  • Especialização lato sensu: R$ 3.870,27
  • Mestrado: R$ 5.031,35
  • Doutorado: R$ 6.792,32

Onde professores e pedagogos vão trabalhar?

Os profissionais vão atuar em um dos quatro Centros Estaduais de Educação Técnica do Estado.

  • CEET Vasco Coutinho (Vila Velha)
  • CEET Emílio Nemer (Castelo)
  • CEET Talmo Luiz Silva (João Neiva)
  • CEET Giuseppe Altoé (Vargem Alta)

Áreas contempladas

  • Gestão e Negócios: Administração, Recursos Humanos, Contabilidade, Marketing, Logística, Cooperativismo Digital.
  • Tecnologia da Informação: Informática, Programação, Comunicação e Mídias.
  • Saúde e Bem-Estar: Enfermagem, Saúde Mental, Estética.
  • Indústria e Ciências: Química, Física, Engenharia.
  • Produção e Serviços: Gastronomia, Modelagem do Vestuário, Meio Ambiente.

Validade da seleção

O processo seletivo terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Telebras, Viana e hospital no ES: mais de 36 mil vagas em concursos e seleções

Mulheres vítimas de violência doméstica terão isenção de taxa em concurso no ES

Corpo de Bombeiros do ES define banca do concurso para oficiais

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais