Home
>
Concursos
>
Corpo de Bombeiros do ES define banca do concurso para oficiais

Corpo de Bombeiros do ES define banca do concurso para oficiais

Candidatos precisam ter o ensino médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos; edital está previsto para ser publicado ainda este ano

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:33

Professor dá dicas para candidatos que querem memorizar as matérias estudadas

concurso público para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A banca será responsável pela coordenação, organização, planejamento e execução do certame.

Recomendado para você

Candidatos precisam ter o ensino médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos; edital está previsto para ser publicado ainda este ano

Corpo de Bombeiros do ES define banca do concurso para oficiais

Página oficial do certame já foi criada pela banca; candidatos devem ter o nível médio e carteira de habilitação. Salário inicial da carreira é de R$ 5.631,16

Provas do concurso da Polícia Penal do ES podem ser aplicadas em novembro

Postos efetivos e temporários estão em prefeituras, instituições de ensino, secretaria de meio ambiente, entre outros órgõas; veja a lista completa

14 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 37 mil

De acordo com informações da corporação, o contrato com a organizadora foi publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (15). A vigência do contrato será de um ano. O próximo passo é a publicação do edital, o que está previsto para ocorrer ainda este ano.

A oferta será de seis vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A carreira exige que o candidato tenha o nível médio, idade de 18 a 28 anos, entre outros requisitos. A remuneração inicial é de R$ 11.974,03, após a formação.

Os candidatos já podem começar a se preparar acessando o conteúdo programático para o Exame Intelectual, entre outras informações, na página do Corpo de Bombeiros. https://acesse.one/CONCURSO-CFOBM-2025

O último concurso dos Bombeiros para o cargo de oficial foi realizado em 2018.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Provas do concurso da Polícia Penal do ES podem ser aplicadas em novembro

Castelo, Meio Ambiente e Procuradoria-Geral: 14 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 89 mil vagas previstas em concursos públicos federais para 2026

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

Conheça o perfil da banca que vai organizar os concursos da Polícia Penal e do Iases

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais