Corpo de Bombeiros do ES define banca do concurso para oficiais

Candidatos precisam ter o ensino médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos; edital está previsto para ser publicado ainda este ano

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:33

O concurso público para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A banca será responsável pela coordenação, organização, planejamento e execução do certame.

De acordo com informações da corporação, o contrato com a organizadora foi publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (15). A vigência do contrato será de um ano. O próximo passo é a publicação do edital, o que está previsto para ocorrer ainda este ano.

A oferta será de seis vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A carreira exige que o candidato tenha o nível médio, idade de 18 a 28 anos, entre outros requisitos. A remuneração inicial é de R$ 11.974,03, após a formação.

Os candidatos já podem começar a se preparar acessando o conteúdo programático para o Exame Intelectual, entre outras informações, na página do Corpo de Bombeiros. https://acesse.one/CONCURSO-CFOBM-2025

O último concurso dos Bombeiros para o cargo de oficial foi realizado em 2018.

