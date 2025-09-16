Oportunidades

14 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 37 mil

Postos efetivos e temporários estão em prefeituras, instituições de ensino, secretaria de meio ambiente, entre outros órgõas; veja a lista completa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:29

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 37.765 no Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A oferta é de cinco vagas para carreira de promotor de Justiça substituto. O prazo para se inscrever segue até o dia 10 de outubro.

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 81 vagas voltadas para professores efetivos. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.045. Os interessados têm até o dia 8 de outubro para garantir a participação no certame.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) tem 12 postos temporários para técnico de nível superior. O salário é de R$ 5,5 mil mensais, além de auxílio-alimentação de R$ 800. Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas para desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Estado. O prazo segue até 19 de setembro.

Seguem até o dia 2 de outubro as inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE). O salário inicial da carreira de procurador é de R$ 27.768.

A Fundação de Previdência Complementar do Espírito Santo (PREVES) está com uma oportunidade aberta para o cargo de diretor de investimentos. O posto é para atuação em regime presencial, com jornada de 40 horas semanais, com remuneração bruta de R$ 19.258. As inscrições seguem até o dia 3 de outubro.

