Temporários

Vila Velha contrata profissionais da Saúde com salário de até R$ 10 mil

Há postos para médicos de diversas especialidades, farmacêutico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, arteterapeuta, musicoterapeuta, auxiliar de saúde bucal e médico veterinário

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:26

Prefeitura vai reforçar equipe da rede de saúde Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Os salários variam de R$ 2.029,84 a R$ 10.036,69, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 800 e adicional de insalubridade, conforme a função.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde do município.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e para candidatos negros (20%), conforme a legislação municipal.

Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 22 de dezembro, no endereço eletrônico da prefeitura.

Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. Para ler o edital completo, clique aqui.

Confira as vagas

Arteterapeuta

Auxiliar de saúde bucal

Farmacêutico

Fonoaudiólogo

Médicos de diversas especialidades (clínico geral, cardiologista, pediatra, ginecologista, psiquiatra, neurologista, entre outros)

Médico veterinário

Musicoterapeuta

Terapeuta ocupacional.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta