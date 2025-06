Carreira pública

Ufes, Santa Teresa e Marinha: 22 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários; remuneração pode chegar a R$ 37 mil

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , a Prefeitura de Santa Teresa , Marinha e mais 183 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, totalizando mais de 22 mil vagas efetivas e temporárias. Os salários podem chegar a R$ 37 mil mensais. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. >

MEC publica edital com prazos para concurso unificado para professores

Mais de 3.700 vagas previstas para serem abertas em concursos no ES

As oportunidades estão disponíveis em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. >

A Ufes está com oito vagas abertas para professores efetivos, com salários que podem chegar a R$ 6.180. As inscrições começam nesta segunda-feira (23) e seguem até 22 de julho. >