Oportunidades

ES tem 17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 13 mil

Há vagas imediatas e temporárias, além de cadastro de reserva, na Ufes, conselhos regionais e prefeituras; veja a lista

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:13

O Espírito Santo tem ao menos 17 concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas. As oportunidades incluem vagas imediatas e temporárias, além de cadastro de reserva, para atuação em conselhos regionais de classe, prefeituras e na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Os salários chegam a R$ 12,9 mil, mais benefícios.

Na Ufes, começaram as inscrições para contratação de professores substitutos. São 21 vagas, com remuneração entre R$ 3.399,47 e R$ 8.058,29, de acordo com a titulação e a carga horária (20 ou 40 horas semanais). O prazo de inscrição termina sexta-feira (15).

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) mantém abertas as inscrições para 12 vagas no cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. É exigido nível superior, carteira de habilitação categoria "B" ou superior válida, entre outros critérios. O processo seletivo terá validade de 36 meses a partir da divulgação do resultado final.

O Conselho Regional de Psicologia 16ª Região – Espírito Santo (CRP16-ES) também está com seleção aberta, para atuação em Vitória. As vagas são: assistente administrativo (2), advogado (1), analista operacional (3) e psicólogo técnico (2). As inscrições se encerram na próxima segunda-feira (18). Veja abaixo a tabela com todos os editais abertos:

