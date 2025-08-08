Oportunidade

Conecta Indústria: mutirão em Laranjeiras oferece 300 vagas de emprego

Evento no Cras de Laranjeiras será no dia 16 de agosto, das 8h30 às 12h; há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio e técnico

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14:51

No próximo dia 16 de agosto, o Cras de Laranjeiras, na Serra, recebe o Conecta Indústria, iniciativa da Findes, por meio do IEL-ES, que reunirá empresas do setor do plástico, com a oferta de mais de 300 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível fundamental, médio e técnico.

A ação acontece das 8h30 às 12h, com apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, e do SindiplastES. Participam do evento empresas como Fortlev, Fibrasa, Maifredo, Afort, Plasvit, Caplast, Eco Amigo, JL Martins, Magnatech e Polydomus, que realizarão entrevistas e processos seletivos presenciais durante a manhã.

Entre os cargos ofertados estão: operador de produção, mecânico de manutenção industrial, vendedor(a) interno, auxiliar de impressora flexográfica, inspetor de qualidade, eletricista de manutenção industrial, líder logístico, entre outras funções.

Para participar, é preciso preencher o formulário de pré-inscrição e comparecer ao evento com documentos pessoais e currículo atualizado.

Serviço - Conecta Indústria Serra

Data: 16 de agosto (sábado);

16 de agosto (sábado); Horário: 8h30 às 12h;

8h30 às 12h; Local: Cras de Laranjeiras – Rua 12, nº 1, Serra (atrás do Terminal de Laranjeiras);

Cras de Laranjeiras – Rua 12, nº 1, Serra (atrás do Terminal de Laranjeiras); Inscrição: pré-cadastro on-line por meio deste link.

