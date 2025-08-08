Conecta Indústria: mutirão em Laranjeiras oferece 300 vagas de emprego

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14:51
No próximo dia 16 de agosto, o Cras de Laranjeiras, na Serra, recebe o Conecta Indústria, iniciativa da Findes, por meio do IEL-ES, que reunirá empresas do setor do plástico, com a oferta de mais de 300 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível fundamental, médio e técnico.
A ação acontece das 8h30 às 12h, com apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, e do SindiplastES. Participam do evento empresas como Fortlev, Fibrasa, Maifredo, Afort, Plasvit, Caplast, Eco Amigo, JL Martins, Magnatech e Polydomus, que realizarão entrevistas e processos seletivos presenciais durante a manhã.
Entre os cargos ofertados estão: operador de produção, mecânico de manutenção industrial, vendedor(a) interno, auxiliar de impressora flexográfica, inspetor de qualidade, eletricista de manutenção industrial, líder logístico, entre outras funções.
Para participar, é preciso preencher o formulário de pré-inscrição e comparecer ao evento com documentos pessoais e currículo atualizado.
Serviço - Conecta Indústria Serra
