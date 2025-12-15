Mercado de trabalho

Feirão do Emprego oferece mais de 1.000 vagas em Cariacica nesta terça-feira (16)

Ação acontece das 8 às 13 horas, no bairro Novo Brasil, em Cariacica. Os candidatos precisam comparecer ao local com RG, CPF e Carteira de Trabalho

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:43

Carteira de Trabalho, Emprego, profissão Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Cariacica realiza nesta terça-feira (16) a última edição do ano do projeto Desenvolvimento na Praça, com mais de 1.000 vagas para quem quer começar 2026 com uma oportunidade no mercado de trabalho.

A ação acontece das 8 às 13 horas, no bairro Novo Brasil, em Cariacica. Os candidatos precisam comparecer ao local com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

As oportunidades incluem cargos como auxiliar de serviços gerais, porteiro, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, operador de caixa, oficial, repositor (PcD), auxiliar de logística (PcD), conferente (PcD), entre outros. A lista completa dos postos de trabalho poderá ser conferida no local.

Além da oferta de vagas de emprego, a 10ª edição do Desenvolvimento na Praça disponibilizará à população diversos serviços, como Agência de Microcrédito, inscrições para cursos do programa CariaciCAPACITA, orientações do Educa Procon e serviços da Casa do Empreendedor/MEI e do Simplifica Cariacica.

“Os munícipes, muitas vezes, têm dificuldade de se deslocar até os nossos centros administrativos e, com isso, a gente tem levado essas oportunidades, não só de vagas de emprego, mas, também, de outros atendimentos, como o microcrédito, o atendimento ao empreendedor, orientação de Procon e outros serviços realizados pela nossa secretaria”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sandro Heleno Gomes.

Em 2025, foram ofertadas mais de 12 mil vagas de emprego, em nove ações realizadas em bairros de Cariacica.

SERVIÇO

Desenvolvimento na Praça - Novo Brasil

Dia: Terça-feira (16)

Local: Praça de Novo Brasil

Praça de Novo Brasil Horário: 8h às 13h

