Aberta a temporada de oportunidades de emprego no verão

Oportunidades são para trabalhar em bares, restaurantes, hoteis, entre outros prestadores de serviço; chances são para funções como camareira, garçom, auxiliar de serviços gerais e atendente

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:00

Praia da Sereia, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Com a aproximação do verão e o aumento da chegada de turistas no Espírito Santo, hotéis, bares, restaurantes e supermercados já estão com vagas extras de emprego para atender à alta temporada no Estado.

As contratações ocorrem nas modalidades efetiva, temporária e intermitente, com oportunidades para camareira, garçom, cozinheira e recepcionista, entre outras funções. Para se candidatar, os interessados devem procurar os estabelecimentos ou buscar orientações nas agências do Sine.

De acordo com o presidente do Sindbares/Abrasel-ES, Rodrigo Vervloet, o período deve gerar cerca de 3 mil vagas temporárias em bares, restaurantes, cafeterias e outros estabelecimentos de alimentação em todo o Estado. Além disso, o setor estima um aumento de 20% no faturamento, impulsionado pelo movimento de fim de ano, pelas datas comemorativas e pela chegada de turistas.

“Estamos diante de uma temporada que consolida o Espírito Santo como destino gastronômico, com forte impacto na geração de empregos e na ampliação das oportunidades de negócios. A expectativa é que o próximo ano mantenha essa curva de crescimento, com o setor cada vez mais preparado para atender a um consumidor que valoriza qualidade, inovação e boas experiências”, afirma.

Apesar do aumento do volume de contratações, os setores enfrentam dificuldade na hora de preencher as vagas, pois há falta de mão de obra para ocupar esses postos. Por conta disso, Vervloet destaca que muitas dessas vagas temporárias podem ser convertidas em postos fixos, especialmente para trabalhadores que já têm experiência no setor ou passam por capacitações ofereicidas pelos estabelecimentos.

O setor de serviços impulsiona as contratações em destinos turísticos do Estado, principalmente no litoral. E assim como bares e restaurantes, o segmento hoteleiro enfrenta dificuldade na hora de contratar.

O presidente da Câmara Empresarial de Turismo de Guarapari, Gustavo Guimarães, ressalta que a entidade, ligada à Federação do Comércio (Fecomércio), realizou recentemente cursos de aperfeiçoamento de profissionais como camareira, recepcionista, gestão de bar e restaurante e atendente de bar e restaurante.

“Criamos uma qualificação de mão de obra para quem já atua no setor, principalmente para as pessoas que fazem atendimento. Entretanto, para fazer a capacitação não conseguimos ter o número necessário para estruturar uma turma. Mesmo com os benefícios, temos dificuldade de encontrar trabalhadores”, comenta.

Confira algumas vagas

Sine

Como se cadastrar: os interessados devem procurar as unidade de Anchieta, Aracruz, Linhares, Marataízes, São Mateus, Serra, Vitória

Vagas:

Anchieta: chances para atendente de mesa, auxiliar de limpeza e garçom.

chances para atendente de mesa, auxiliar de limpeza e garçom. Aracruz: chances para auxiliar de lavanderia, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, camareira, guarda-vidas, piscineiro e recepcionista de hotel.

chances para auxiliar de lavanderia, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, camareira, guarda-vidas, piscineiro e recepcionista de hotel. Linhares: auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e auxiliar de serviços gerais.

auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e auxiliar de serviços gerais. Marataízes: atendente de lanchonete, chapeiro e copeiro.

atendente de lanchonete, chapeiro e copeiro. São Mateus: auxiliar de cozinha, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, atendente de delivery, chapista de lanchonete, cozinheira e garçom.

auxiliar de cozinha, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, atendente de delivery, chapista de lanchonete, cozinheira e garçom. Serra: ajudante de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, cumim e pizzaiolo.

ajudante de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, cumim e pizzaiolo. Vila Velha: ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, cozinheiro em geral e padeiro.

ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, cozinheiro em geral e padeiro. Vitória: atendente de cafeteria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, chapista de lanchonete, cozinheiro geral, garçom e lavador de pratos.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica no Centro Administrativo de Cariacica, na Avenida Alice Coutinho, nº 109, bairro Vera Cruz. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Vagas: camareira, recepcionista, atendente de padaria, auxiliar de serviços gerais, cozinheira e salgadeira.

Viação Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: a maioria das chances já estão com processo seletivo, mas a empresa oferta de forma permanente oportunidades para o cargo de motorista, com chamamento toda quinta-feira. Há ainda postos para assistente de operação pcd, agente de vendas pcd, controlador de fluxo, motorista de ônibus, entre outras funções.

Gelato Borelli Vitória

Como se candidatar: os interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected].

Vaga: oportunidade para atendente de sorveteria para as unidades do Shopping Vitória e da Praia do Canto.

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para [email protected] ou comparecer ao local.

Vagas: 20 postos de emprego, entre fixos e temporários abertas para candidatos com ou sem experiência. Além disso, o restaurante tem expectativa de criar ainda mais oportunidades para o verão e recebe currículos para formar um banco de contatos.

As oportunidades são para para cozinheiros, cumins, garçons e auxiliares de serviços gerais, com treinamento oferecido para todos os contratados.

Ilha do Caranguejo

Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected].

Vagas: há chances para recreador, auxiliar de cozinha, cumim, coordenador de cozinha, cozinheiro, barman, recepcionista, auxiliar de limpeza, copeiro, operador de caixa, garçom, churrasqueiro. A empresa tem vagas temporárias, efetivas e intermitentes.

Coco Bambu

Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected].

Vagas: oportunidades para cozinheiro, garçom, auxiliar de limpeza, almoxarife, barman, lavador de pratos, lavador de copos e cumim.

Extrabom e Atacado Vem

Como se candidatar: os interessados em integrar o quadro de verão podem agendar entrevista pelo WhatsApp (27) 3298-2304 ou cadastrar o currículo no site grupocoutinho.com.

Vagas: 290 oportunidades temporárias para reforçar operações no verão nas lojas de Guarapari, Jacaraípe (Serra) e Vila Velha. Os postos disponíveis contemplam diversas áreas operacionais, como: açougueiro, ajudante de padeiro, balconista de açougue, embalador, operador de caixa, repositor de mercearia e repositor de depósito.

Acquamania

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o Whatsapp do RH: 27 99666-3519.

Vagas: há chances para operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, monitor de piscinas e atendentes. O modelo de contratação é o intermitente.

Hotel Fazenda Flamboyant

Como se candidatar: Para esse numero mesmo+55 27 99875-7657 nosso WhatsApp e o email: [email protected]

Vagas: as chances para para os cargos de promotor de vendas, consultor de vendas, camareira e auxiliar de serviços gerais.

