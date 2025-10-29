Fim de ano

Aberta a temporada de vagas de emprego para Black Friday e Natal

São milhares de oportunidades para cargos como vendedora, caixa, estoquista e auxiliar de cozinha. Postos estão disponíveis comércio de rua e em shoppings

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:02

Movimentação no comércio da Glória Crédito: Ricardo Medeiros

Com a proximidade da Black Friday e do Natal, o comércio já começa a contratar profissionais para reforçar as equipes e atender a clientela que aumenta no final do ano. São milhares de oportunidades na Grande Vitória para cargos como vendedora, caixa, estoquista e auxiliar de cozinha.

Em todo o Brasil, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) estima que serão abertas 118 mil vagas. Com base na representatividade do Espírito Santo (aproximadamente 2,2% da população brasileira e perfil econômico diversificado), a previsão é de que sejam gerados cerca de 2.800 postos de trabalho temporários em todo Estado. Já a taxa de efetivação esperada deve variar entre 30% e 40%.

A presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila Velha (Sindilojas), Glenda Amaral, ressalta que no município há previsão de contratação imediata de mil profissionais, entre vagas temporárias e efetivas. No Polo de Moda da Glória, são 250 vagas e outras 750 nos demais polos comerciais do município.

Já na Associação Comercial da Praia do Canto, o presidente da entidade, César Saade, estima a contratação de 100 novos trabalhadores. “Quem desempenha bem suas funções tem grande chance de ser efetivado”, comenta.

Já nos Shoppins, são mais de 1.300 chances abertas.

Para participar das seleções, os interessados devem ter o ensino médio, boa comunicação e desenvoltura nas redes sociais. Não é necessário ter experiência, pois os estabelecimentos fazem treinamentos com os novos contratados.

Confira as vagas

LOJAS AMERICANAS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa para o cargo de operador de loja ou no site.

Vagas: 70 chances temporárias e efetivas no Espírito Santo. A maior oferta é para o cargo de operador de loja.

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Como se candidatar: o empreendimento atualiza periodicamente as vagas disponíveis no site do centro de compras.

Vagas: devem ser abertas cerca de 600 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. Haverá oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, garçom, auxiliar de cozinha, entre outros.

SHOPPING MONTSERRAT

Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas no site do empreendimento.

Vagas: a expectativa é de que sejam abertas cerca de 150 vagas temporárias de emprego. As vagas são para os cargos de vendedores, caixas, estoquistas, entre outros postos.

SHOPPING MOXUARA

Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas no site do empreendimento.

Vagas: a previsão é de que sejam abertas cerca de 200 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. Os postos são para vendedor, caixa, estoquista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros cargos.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas no site do empreendimento.

Vagas: o total de contratações não foi informado, mas o empreendimento informou que as chances serão para diversas áreas, como vendas, atendimento, estoque, gastronomia, entre outras.

SHOPPING VITÓRIA

Como se candidatar: algumas das vagas disponíveis podem ser consultadas no Mural de Vagas ou diretamente com os lojistas.

Vagas: a previsão do empreendimento é abertura de 300 vagas temporárias de emprego neste fim de ano, e 120 fixas para Ala Parque, que prevê abertura de algumas lojas até o final do ano.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PRAIA DO CANTO

Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou mandar um direct no Instagram da entidade.

Vagas: 100 postos para cargos como vendedor, caixa, estoquista, entre outras funções.

POLO DE MODA GLÓRIA

Como se candidatar: os interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected].

Vagas: 250, para cargos de vendedor, costureira, atendimento ao público, auxiliar de carga e descarga, estoquista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, assistente de marketing, estagiários de marketing, administrativo e logística.

POLOS COMERCIAIS DE VILA VELHA

Como se candidatar: o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected].

Vagas: 750, para funções de vendedor, gerente de loja, assistente de vendas, operador de caixa, auxiliar de logística, motorista, estoquista, auxiliar de serviços gerais, assistente de marketing, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, estagiários de marketing, administrativo e logística.

COLCHOLÂNDIA

Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected].

Vagas: 15 para vendedores, motoristas, assistente de marketing, assistente de ecommerce, ajudantes de entrega e estagiários de Marketing, Administração e Logística.

