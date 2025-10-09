Carteira assinada

Empresa na Serra abre novas oportunidades de emprego

As carreiras exigem o nível médio, além de outros requisitos exigidos para as funções; além de disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:46

Postos de trabalho para quem tem o nível médio Crédito: Kleber Schmidt / Divulgação

A Vallourec está com 39 vagas de emprego abertas na unidade que funciona no município da Serra. As contratações são imediatas e serão no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A empresa atua em soluções tubulares para os mercados de energia e para aplicações industriais, como poços de petróleo e gás, nas condições mais adversas; usinas de energia de nova geração; projetos arquitetônicos desafiadores; e equipamentos mecânicos de alto desempenho.

As oportunidades são para cargos de inspetor de qualidade, operador de produção e auxiliar logístico. As carreiras exigem o nível médio, além de outros requisitos exigidos para as funções; além de disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial.

As contratações têm como objetivo fortalecer o quadro de colaboradores no Polo Industrial.

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

A companhia oferece assistência médica e odontológica; participação nos Lucros ou Resultados; previdência privada; cesta básica; auxílio-fretado e alimentação.

