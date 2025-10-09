Home
>
Empregos
>
Empresa na Serra abre novas oportunidades de emprego

Empresa na Serra abre novas oportunidades de emprego

As carreiras exigem o nível médio, além de outros requisitos exigidos para as funções; além de disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:46

Vallourec contrata profissionais de nível médio
Postos de trabalho para quem tem o nível médio Crédito: Kleber Schmidt / Divulgação

A Vallourec está com 39 vagas de emprego abertas na unidade que funciona no município da Serra. As contratações são imediatas e serão no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Recomendado para você

As carreiras exigem o nível médio, além de outros requisitos exigidos para as funções; além de disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial

Empresa na Serra abre novas oportunidades de emprego

São mais de 70 vagas disponíveis para os estados onde a empresa atua, incluindo Espírito Santo e Bahia, que somam 21 vagas; interessados podem se inscrever até 2 de novembro

Suzano abre programa de estágio técnico com vagas no ES

O programa Recruta Aebes vai abrir oportunidades para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza e auxiliares de cozinha

Mutirão de empregos oferece 100 vagas em hospitais do ES nesta sexta (10)

A empresa atua em soluções tubulares para os mercados de energia e para aplicações industriais, como poços de petróleo e gás, nas condições mais adversas; usinas de energia de nova geração; projetos arquitetônicos desafiadores; e equipamentos mecânicos de alto desempenho.

As oportunidades são para cargos de inspetor de qualidade, operador de produção e auxiliar logístico. As carreiras exigem o nível médio, além de outros requisitos exigidos para as funções; além de disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial. 

As contratações têm como objetivo fortalecer o quadro de colaboradores no Polo Industrial.

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa

A companhia oferece assistência médica e odontológica; participação nos Lucros ou Resultados; previdência privada; cesta básica; auxílio-fretado e alimentação.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Mutirão de empregos oferece 100 vagas em hospitais do ES nesta sexta (10)

Obras para universalizar saneamento no ES vão gerar 20 mil vagas de emprego

Feira de moda abre 2.800 vagas temporárias de emprego no ES

Em busca de emprego? ES tem mais de 7.530 vagas abertas

Fábrica de sorvete abre novas oportunidades de emprego no Sul do ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

indústria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais