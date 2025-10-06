Carteira assinada

Em busca de emprego? ES tem mais de 7.530 vagas abertas

Há oportunidades para analista de recursos humanos, atendente de hospital, atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, enfermeiro, gerente de crédito, entre outras chances

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:55

Oportunidades de emprego para pedreiros Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 7,539 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (6). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 863. Há oportunidades para analista de recursos humanos, atendente de hospital, atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, auxiliar de pessoal, cozinheiro, embalador, enfermeiro, gerente de crédito, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.128, sendo 306 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista, engenheiro, ajudante, auxiliar de serviços gerais, mecânico, atendente, embalador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.775. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo,assistente administrativo pcd, auxiliar de limpeza, auxiliar de saúde bucal, confeiteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 356. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de lanchonete, consultor de vendas, encanador, mecânico de manutenção de ar condicionado, pedreiro, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.940. Há oportunidades para agente de coleta supervisor, ajudante de pintor, analista de logística, assistente de cobrança, atendente de telemarketing, atendente de setor de frios, auxiliar de produção, auxiliar de logística, cegonheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 26. Há oportunidades para pedreiro, ajudante de obras pcd, zelador pcd, vidraceiro, estofador, engenheiro de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 71. Há oportunidades para cortador de mármore, costureira de máquina industrial, lanterneiro de automóveis, pedreiro, perfumista, servente de limpeza, resinador, vendedor, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 47. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de cozinha, motorista de caminhão guincho, operador de caixa, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 232. Há oportunidades para analista administrativo, armador, auxiliar administrativo, assistente de farmácia, empregada doméstica, enfermeiro assistencial, esmerilhador temporário, operador de rolo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 283. Há oportunidades para ajudante de mecânico de moto, atendente de restaurante, auxiliar de depósito, caseiro, cozinheira, eletricista, estoquista, faxineiro, cuidador de idosos, jardineiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 581. Há oportunidades para auxiliar de produção, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, coordenador de vendas, farmacêutico, gari, mecânico alinhador, modelista, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 30. Há oportunidades para agente de crédito, oficial polivalente, ajudante de resinador, atendente, embalador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 69. Há oportunidades para agente administrativo, ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, carpinteiro, empregado doméstico nos serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 168. Há oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de armazenamento, cortador de pedras, operador de caixa, pedreiro, servente de obras, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta