Vale, Biancogrês e outras 11 empresas têm vagas de emprego abertas na Grande Vitória

Vale, Biancogrês e outras 11 empresas têm vagas de emprego abertas na Grande Vitória

Postos estão disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha. Candidatos pode fazer o cadastro na página de carreira das organizações

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:42

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

Quem está à procura de emprego estágio na indústria do Espírito Santo já pode separar os currículos. Isso porque 13 empresas instaladas na Grande Vitória estão com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.

Os cargos estão disponíveis nas páginas de carreiras ou do linkedin das organizações, entretanto, podem ser retirados do sistema à medida que forem preenchidos.

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale tem oportunidades de trabalho  Crédito: Fernando Madeira

FORTLEV

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 14, todas para Serra
  • Analista de planejamento e controle de produção
  • Analista de sistemas
  • Analista logístico
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais pcd
  • Consultor de vendas
  • Estagiário
  • Estagiário - custos e orçamentos
  • Inspetor de qualidade
  • Mecânico de manutenção

VALE

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 8, todas para Vitória
  • Técnica de controle integrado pcd
  • Analista de contratos pleno
  • Analista administrativo
  • Mecânica especializada pcd
  • Engenheiro sênior 
  • Técnico especializado manutenção

NESTLÉ

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vaga: 1, para Vila Velha
  • Manutenção elétrica JR

GRUPO TRISTÃO

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.

  • Vagas: 6, todas para Viana
  • Supervisor de manutenção predial
  • Soldador 
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Técnico em manutenção mecânica
  • Auxiliar de operações logísticas
  • Auxiliar de higienização

BIANCOGRÊS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 50, todas para Serra
  • Assistente de apoio logístico
  • eletromecânico
  • Estagiário de recrutamento e seleção
  • Consultor de vendas
  • Analista comercial
  • Operador de empilhadeira
  • Auxiliar de expedição
  • operador de classificação
  • Operador industrial
  • Auxiliar de descarga pcd
  • Programa de estágio construir
  • Analista de limpeza industrial pcd
  • auxiliar de limpeza industrial
  • Operador de recebimento - empilhadeira
  • Programador de manutenção
  • Assistente de PCM
  • Analista de projetos industriais
  • Operador de classificação

SIMEC

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 10, todas para Cariacica
  • Chefe de turno - laminação
  • Estágio nível superior - meio ambiente
  • Estágio nível técnico em mecânica
  • Estágio técnico em elétrica
  • Estágio técnico em metalurgia
  • Maçariqueiro
  • Mecânico de manutenção
  • Supervisor manutenção mecânica laminação
  • Técnico de manutenção elétrica - aciaria

CEDISA

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 9, todas para Serra
  • Assistente de marketing - digital e criação
  • Assistente de recrutamento e seleção
  • Auxiliar de armazenista
  • Auxiliar de serviços gerais - jardinagem
  • Consultor de vendas interno 
  • Coordenador comercial 
  • Técnico de enfermagem do trabalho
  • Vendedor externo 

ADCOS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa. 

  • Vagas: 4, todas para Serra
  • Conferente
  • Estagiário de cadastro
  • Analista de controle de qualidade
  • Coordenador de segurança do trabalho

VIMINAS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 5
  • Expedidor (Vila Velha)
  • Estágio em TI (Serra)
  • Auxiliar de produção pcd (Serra)
  • Auxiliar de expedição (Serra)
  • Auxiliar de produção (Serra) 

FORTBRAS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 51, a maior parte para Serra
  • Agente de prevenção de perdas
  • Analista de suporte
  • Aprendiz logística (Cariacica, Serra e Vila Velha)
  • Assistente administrativo 
  • Assistente de cobrança 
  • Auxiliar de estoque 
  • Coordenador(a) de vendas atacarejo 
  • Gerente de filial (Guarapari)
  • Mecânico (Vila Velha)
  • Operador(a) de logística (Serra, Viana, Vila Velha, Vitória e Cariacica)
  • Supervisor de cobrança 
  • Vendedor(a) Interno(a) (Serra e Vila Velha)

COCA-COLA ANDINA

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 9, todas para Cariacica
  • Ajudante de entregas
  • Assistente administrativo equipamentos pcd
  • Assistente administrativo manutenção predial
  • Assistente administrativo pcd
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Motorista de carreta
  • Motorista de entregas
  • Repositor ativador
  • Repositor

ARGALIT

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 2, todas para Viana
  • Estágio em Marketing
  • Consultor de vendas interno

FIBRASA

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

  • Vagas: 4, todas para Serra
  • Analista de planejamento de manutenção
  • Assistente de PCP
  • Operador de máquinas
  • Operador de produção

