Vale, Biancogrês e outras 11 empresas têm vagas de emprego abertas na Grande Vitória

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:42
Quem está à procura de emprego e estágio na indústria do Espírito Santo já pode separar os currículos. Isso porque 13 empresas instaladas na Grande Vitória estão com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os cargos estão disponíveis nas páginas de carreiras ou do linkedin das organizações, entretanto, podem ser retirados do sistema à medida que forem preenchidos.
FORTLEV
VALE
NESTLÉ
GRUPO TRISTÃO
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.
BIANCOGRÊS
SIMEC
CEDISA
ADCOS
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.
VIMINAS
FORTBRAS
COCA-COLA ANDINA
ARGALIT
FIBRASA
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o