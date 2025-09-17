Indústria

Vale, Biancogrês e outras 11 empresas têm vagas de emprego abertas na Grande Vitória

Postos estão disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha. Candidatos pode fazer o cadastro na página de carreira das organizações

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:42

Quem está à procura de emprego e estágio na indústria do Espírito Santo já pode separar os currículos. Isso porque 13 empresas instaladas na Grande Vitória estão com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.

Os cargos estão disponíveis nas páginas de carreiras ou do linkedin das organizações, entretanto, podem ser retirados do sistema à medida que forem preenchidos.

Vale tem oportunidades de trabalho Crédito: Fernando Madeira

FORTLEV

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 14, todas para Serra

14, todas para Serra Analista de planejamento e controle de produção

Analista de sistemas

Analista logístico

Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais pcd

Consultor de vendas

Estagiário

Estagiário - custos e orçamentos

Inspetor de qualidade

Mecânico de manutenção

VALE

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 8, todas para Vitória

8, todas para Vitória Técnica de controle integrado pcd

Analista de contratos pleno

Analista administrativo

Mecânica especializada pcd

Engenheiro sênior

Técnico especializado manutenção

NESTLÉ

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vaga: 1, para Vila Velha

1, para Vila Velha Manutenção elétrica JR

GRUPO TRISTÃO

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.

Vagas: 6, todas para Viana

6, todas para Viana Supervisor de manutenção predial

Soldador

Auxiliar de serviços gerais

Técnico em manutenção mecânica

Auxiliar de operações logísticas

Auxiliar de higienização

BIANCOGRÊS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 50, todas para Serra

50, todas para Serra Assistente de apoio logístico

eletromecânico

Estagiário de recrutamento e seleção

Consultor de vendas

Analista comercial

Operador de empilhadeira

Auxiliar de expedição

operador de classificação

Operador industrial

Auxiliar de descarga pcd

Programa de estágio construir

Analista de limpeza industrial pcd

auxiliar de limpeza industrial

Operador de recebimento - empilhadeira

Programador de manutenção

Assistente de PCM

Analista de projetos industriais

Operador de classificação

SIMEC

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 10, todas para Cariacica

10, todas para Cariacica Chefe de turno - laminação

Estágio nível superior - meio ambiente

Estágio nível técnico em mecânica

Estágio técnico em elétrica

Estágio técnico em metalurgia

Maçariqueiro

Mecânico de manutenção

Supervisor manutenção mecânica laminação

Técnico de manutenção elétrica - aciaria

CEDISA

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 9, todas para Serra

9, todas para Serra Assistente de marketing - digital e criação

Assistente de recrutamento e seleção

Auxiliar de armazenista

Auxiliar de serviços gerais - jardinagem

Consultor de vendas interno

Coordenador comercial

Técnico de enfermagem do trabalho

Vendedor externo

ADCOS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.

Vagas: 4, todas para Serra

4, todas para Serra Conferente

Estagiário de cadastro

Analista de controle de qualidade

Coordenador de segurança do trabalho

VIMINAS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 5

5 Expedidor (Vila Velha)

Estágio em TI (Serra)

Auxiliar de produção pcd (Serra)

Auxiliar de expedição (Serra)

Auxiliar de produção (Serra)

FORTBRAS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 51, a maior parte para Serra

51, a maior parte para Serra Agente de prevenção de perdas

Analista de suporte

Aprendiz logística (Cariacica, Serra e Vila Velha)

Assistente administrativo

Assistente de cobrança

Auxiliar de estoque

Coordenador(a) de vendas atacarejo

Gerente de filial (Guarapari)

Mecânico (Vila Velha)

Operador(a) de logística (Serra, Viana, Vila Velha, Vitória e Cariacica)

Supervisor de cobrança

Vendedor(a) Interno(a) (Serra e Vila Velha)

COCA-COLA ANDINA

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 9, todas para Cariacica

9, todas para Cariacica Ajudante de entregas

Assistente administrativo equipamentos pcd

Assistente administrativo manutenção predial

Assistente administrativo pcd

Auxiliar de serviços gerais

Motorista de carreta

Motorista de entregas

Repositor ativador

Repositor

ARGALIT

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 2, todas para Viana

2, todas para Viana Estágio em Marketing

Consultor de vendas interno

FIBRASA

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas : 4, todas para Serra

: 4, todas para Serra Analista de planejamento de manutenção

Assistente de PCP

Operador de máquinas

Operador de produção

