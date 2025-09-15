Oportunidades

Confira 6.620 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (15) no ES

Há postos para ajudante de linha de produção, assistente de vendas, auxiliar de produção, eletricista, encanador, fiscal de loja, montador de estruturas metálicas, entre outras chances

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:08

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.620 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Camareira de hotel Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 701. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, analista de controle de qualidade, auxiliar administrativo, balconista, eletricista, faxineiro, motorista de automóveis, operador de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.211, sendo 415 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar administrativo, atendente de relacionamento, auxiliar de serviços gerais, ajudante, soldador, mecânico, embalador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.100. Há oportunidades para soldador, pintor de obras, padeiro, mecânico, jardineiro, instrutor de informática, gari, gerente de restaurante, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 364. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de folha de pagamento, arnazenista, atendente de balcão, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, garçom, marceneiro de móveis, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 490. Há oportunidades para ajudante de linha de produção, assistente de vendas, atendente do setor de frios, auxiliar de estoque, auxiliar de produção, eletricista, encanador, fiscal de loja, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 71. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, ajudante de obra pcd, vidraceiro, acabador de mármore e granito, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 155. Há oportunidades para aplicador de resina, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, departamento contábil e fiscal, costureira, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de máquina de envasar, soldador, técnico de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 462. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de limpeza industrial, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, caldeireiro, conferente de produção, inspetor de qualidade de tecidos, líder de pintura, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 233. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de produção pcd, atendente de restaurante, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, cuidador de idosos, pintor, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 546. Há oportunidades para ajudante de suporte, ajudante de caminhão, ajudante de padeiro supermercado, auxiliar de produção, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, empacotador de supermercado, gari, farmacêutico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 56. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de costura, camareira de hotel, chapeiro, operador de caixa,porteiro, pedreiro, recepcionista de hotel, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 231. Há oportunidades para açougueiro, ajudante - armador de estrutura de concreto armado, ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, cortador de pedras, motorista entregador, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

