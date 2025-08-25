Home
>
Empregos
>
Hortifruti abre mais de 20 oportunidades de emprego no ES

Hortifruti abre mais de 20 oportunidades de emprego no ES

Candidatos precisam ter idade a partir de 18 anos e ensino fundamental ou médio completo, a depender da vaga; veja os cargos e como participar da seleção

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:22

Oportunidade de emprego em hortifruti
Oportunidade de emprego em hortifruti Crédito: Divulgação

A Hortifruti Natural da Terra - rede varejista que vende frutas, legumes e verduras - está com mais de 20 vagas de emprego abertas para as lojas do Espírito Santo.

Recomendado para você

Candidatos precisam ter idade a partir de 18 anos e ensino fundamental ou médio completo, a depender da vaga; veja os cargos e como participar da seleção

Hortifruti abre mais de 20 oportunidades de emprego no ES

Há chances para assistente de dados e controle, assistente de almoxarife, operador de caixa, porteiro, serralheiro, analista financeiro, entre outros postos

Mais de 7.700 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda-feira (25)

Projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores da Capital e garante vencedoras de licitações públicas tenham parte das vagas destinadas para pessoas em situação de rua

Empresas terão que reservar vagas de empregos para morador de rua em Vitória

Os postos são para cargos de açougueiro, operador de loja, padeiro, sublíder e auxiliar de padaria, manipulador de alimentos, auxiliar de cozinha, operador de caixa e de delivery, entre outras oportunidades.

Para se candidatar, o candidato precisa ter idade a partir de 18 anos; ensino fundamental ou médio completo, a depender da vaga; perfil dinâmico e compromisso em oferecer sempre o melhor atendimento aos clientes.

Os interessados podem se inscrever até 7 de setembro, na página de carreira da empresa. 

O processo seletivo será realizado de forma presencial e on-line, com dinâmica de grupo e entrevista com a liderança.

Os novos colaboradores receberão benefefícios como plano de saúde, plano odontológico, alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte, convênio com farmácia e descontos no site e nas lojas físicas da rede.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Mais de 7.700 vagas de emprego abertas no ES nesta segunda-feira (25)

Empresas terão que reservar vagas de empregos para morador de rua em Vitória

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

Veja como saber se está na hora de mudar de emprego

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais