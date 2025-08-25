Hortifruti abre mais de 20 oportunidades de emprego no ES

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:22
A Hortifruti Natural da Terra - rede varejista que vende frutas, legumes e verduras - está com mais de 20 vagas de emprego abertas para as lojas do Espírito Santo.
Os postos são para cargos de açougueiro, operador de loja, padeiro, sublíder e auxiliar de padaria, manipulador de alimentos, auxiliar de cozinha, operador de caixa e de delivery, entre outras oportunidades.
Para se candidatar, o candidato precisa ter idade a partir de 18 anos; ensino fundamental ou médio completo, a depender da vaga; perfil dinâmico e compromisso em oferecer sempre o melhor atendimento aos clientes.
Os interessados podem se inscrever até 7 de setembro, na página de carreira da empresa.
O processo seletivo será realizado de forma presencial e on-line, com dinâmica de grupo e entrevista com a liderança.
Os novos colaboradores receberão benefefícios como plano de saúde, plano odontológico, alimentação no local, seguro de vida, vale-transporte, convênio com farmácia e descontos no site e nas lojas físicas da rede.
