McDonald’s abre mais de 100 vagas de emprego no ES

Oportunidades de trabalho são para o cargo de atendente; candidatos precisam ter o ensino médio e não é necessário ter experiência

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:18

McDonald’s
McDonald’s tem novos postos de trabalho Crédito: Arcos Dourados / Divulgação

O McDonald’s está com mais de 100 novas vagas de emprego abertas para o cargo de atendente nos restaurantes da Grande Vitória e Guarapari. As oportunidades são voltadas para pessoas com e sem deficiência. É necessário ter o ensino médio e não é exigida experiência anterior.

Os selecionados recebem salário, além de benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Além disso, os colaboradores passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais e gera condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

Como se candidatar?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao escritório central do McDonald's.

Endereço: avenida Princesa Isabel, nº 287, Centro, Vitória, no segundo andar do restaurante.

Atendimento: às segundas-feiras, às 9h.

