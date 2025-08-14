Oportunidades

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

Para o Espírito Santo, os postos são para Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Iúna e Linhares. Os postos são para agente de vendas, pintor de ônibus, motorista, entre outros postos

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:08

Maior oferta é para o cargo de motorista em linhas interestaduais e intermunicipais Crédito: Bruno Coelho

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros, está com mais de 400 vagas de emprego abertas em diversas áreas. A maior oferta é para o cargo de motorista em linhas interestaduais e intermunicipais, com 390 oportunidades. Os postos são extensivos a pessoas com deficiência.

Também há vagas para agente de vendas, pintor de ônibus, agente de pista, mecânico e analista de tripulação, entre outros postos. De acordo com a empresa, as contratações ocorrem após decisão judicial de autorizar a empresa a operar 125 linhas da Viação Itapemirim.

O cargo de motorista tem como requisitos o ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E, exame toxicológico em dia, experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões, curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.

Para aprovação no processo seletivo, a empresa vai avaliar habilidades como boa comunicação, cordialidade no trato com o público e capacidade de adaptação a diferentes rotinas de trabalho.

Os colaboradores terão acesso a benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte, além de iniciativas de valorização, como o programa Medicina do Sono, que promove qualidade de descanso e segurança nas estradas, e o MO(vi)Mento de Águia, que incentiva hábitos saudáveis e equilíbrio físico e mental.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da Águia Branca.

No portal de vagas, é possível conferir os requisitos específicos para cada um dos demais cargos. Todas as vagas estarão disponíveis no site da seleção até o início de setembro.

As vagas estão distribuídas por diversas cidades do país. Para o Espírito Santo, os postos são para Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Iúna e Linhares.

Há ainda chances nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Paulo Afonso, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Formosa do Rio Preto (BA); Fortaleza (CE); Brasília (DF); Goiânia (GO); Campo Grande (MS); Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Leopoldina e Oliveira (MG); Belém (PA); Petrolina e Recife (PE); Floriano e Teresina (PI); Curitiba (PR); Barão de Angra, Campos, Paraíba do Sul e Rio de Janeiro (RJ); Florianópolis (SC); São Paulo (SP) e Aracaju (SE), entre outras cidades.

