Oportunidades

Confira as mais 6.870 vagas de emprego abertas no ES

Há chances para assistente administrativo, motorista, assistente de loja, auxiliar de obras, balconista, estágio, soldador, padeiro, entre outros postos

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:01

Vagas para trabalhar na construção civil Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.878 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (11). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 167. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, auxiliar de limpeza, copeiro, cozinheiro, mecânico de automóveis, porteiro, vidraceiro e zelador, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.209, sendo 140 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente administrativo, motorista, assistente de loja, auxiliar de obras, balconista, estágio, soldador, padeiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.768. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, analista contábil, armador de estrutura, atendente de farmácia, auxiliar de conservação de vias, auxiliar de linha de produção, borracheiro, carpinteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 985. Há oportunidades para administrador de restaurante, ajudante de eletricista, atendente de cafeteria, auxiliar de limpeza, balconista, churrasqueiro, costureira em geral, educador social, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 720. Há oportunidades para açougueiro desossador, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, atendente de setor de frios, auxiliar de produção, auxiliar de logística, auxiliar operacional de logística, borracheiro, encanador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 41. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, operador de pá carregadeira, eletricista automotivo, vidraceiro, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 238. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, mecânico de equipamento industrial, motorista de ônibus urbano, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 141. Há oportunidades para ajudante de padaria, auxiliar de laboratório, carpinteiro, estoquista, operador de caixa, pedreiro, pizzaiolo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 278. Há oportunidades para ajudante na área de pintura, ajudante de cozinha, assistente de bem estar, assistente de produção, carpinteiro, mecânico diesel, operador de empilhadeira, pedreiro, pintor industrial, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 363. Há oportunidades para auxiliar de logística, auxiliar de produção, montador de estruturas metálicas, meio oficial, lavador de veículos, caldeireiro, conferente, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 365. Há oportunidades para atendente de suporte, armador de ferros, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, carpinteiro, encarregado de obras, lavador de carro, empacotador de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 34. Há oportunidades para motorista, auxiliar de marceneiro, ajudante de obras, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 153. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de campo, auxiliar de produção, balconista de padaria, costureira, garçom, técnico auxiliar, trabalhador do curtimento de couros e peles, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].

Vagas: 47. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar mecânico de autos, caminhoneiro carreteiro, costureira de máquina reta, instalador de equipamentos de comunicação, nutricionista, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 260. Há oportunidades para ajudante de motorista, armador de estrutura de concreto armado, auxiliar de armazenamento, auxiliar de serviços gerais, cortador de pedras, cuidador de idosos, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta