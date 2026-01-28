Mais de 12 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:24
Já estão abertas as inscrições para as 12.245 vagas em cursos de qualificação de graça oferecidos pelo programa QualificarES. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial e em 47 municípios do Espírito Santo.
Esta é a 1ª oferta de qualificação, que inclui ainda chances exclusivas para mulheres.
Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data de matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro, no site do QualificarES.
É possível realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.
Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição, com resultado previsto para ser divulgado em 25 de fevereiro. As aulas acontecem de 3 de março a 14 de junho.
Ao final do curso, os alunos terão direito ao Certificado do curso de qualificação profissional, mas para isso é necessário ter presença de, no mínimo, 75% da carga horária.
Os participantes dos cursos dos eixos Estética (Maquiagem; Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele; Barbeiro; Escova e Penteados; Unha em Gel); Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer); Produção Industrial (subárea Moda); e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia) vão receber um kit Empreendedor de acordo com a qualificação concluída. O material será entregue no dia da formatura.
Os cursos do QualificarES são oferecidos pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional dos cidadãos capixabas, proporcionando mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
