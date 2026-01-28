Home
Mais de 12 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial e em 47 municípios capixabas; os interessados podem se inscrever até 12 de fevereiro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:24

Oportunidade para aprender a fazer unha em gel
Já estão abertas as inscrições para as 12.245 vagas em cursos de qualificação de graça oferecidos pelo programa QualificarES. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial e em 47 municípios do Espírito Santo.

Oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial e em 47 municípios capixabas; os interessados podem se inscrever até 12 de fevereiro

Mais de 12 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Esta é a 1ª oferta de qualificação, que inclui ainda chances exclusivas para mulheres.

Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data de matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro, no site do QualificarES

É possível realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.

Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição, com resultado previsto para ser divulgado em 25 de fevereiro. As aulas acontecem de 3 de março a 14 de junho.

Ao final do curso, os alunos terão direito ao Certificado do curso de qualificação profissional, mas para isso é necessário ter presença de, no mínimo, 75% da carga horária.

Os participantes dos cursos dos eixos Estética (Maquiagem; Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele; Barbeiro; Escova e Penteados; Unha em Gel); Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer); Produção Industrial (subárea Moda); e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia) vão receber um kit Empreendedor de acordo com a qualificação concluída. O material será entregue no dia da formatura.

Os cursos do QualificarES são oferecidos pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional dos cidadãos capixabas, proporcionando mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Municípios onde há cursos

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Cariacica
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu 
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici 
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vargem Alta  
  • Serra
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Confira as cursos

  • Agente comunitário de saúde
  • Agente de combate às endemias
  • Assistente administrativo
  • Assistente de contabilidade
  • Assistente de logística portuária
  • Assistente de planejamento, programação e controle de produção
  • Assistente de secretaria escolar
  • Assistente de segurança do trabalho
  • Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde
  • Auxiliar de departamento financeiro
  • Auxiliar de estoque e armazenamento
  • Auxiliar de laboratório
  • Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
  • Balconista de farmácia
  • Barbeiro
  • Berçaridsta
  • Biscoitos caseiros
  • Comandos elétricos
  • Comida de boteco
  • Comida de festa
  • Cozinha básica
  • Cuidador de idosos
  • Cuidador de pessoas com deficiência
  • Cuidador infantil
  • Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
  • Doces para festa
  • Eletricista instalador predial de baixa tensão
  • Inclusão digital
  • Informática básica
  • Informática e redes sociais
  • Informática intermediária
  • Inglês básico
  • Maquiagem
  • Marmitas congeladas
  • Marketing - divulgando o seu negócio
  • Marketing digital
  • Massagem relaxante
  • Massas italianas
  • Montador e reparador de computadores
  • Panificação
  • Pizzaiolo
  • Porteiro
  • Preparação de salgados
  • Recepcionista
  • Socorrista nível básico
  • Técnicas de atendimento e vendas
  • Tortas doces e salgadas
  • Unha em gel
  • Vendas no e-commerce e marketplace
  • Word e Excel

