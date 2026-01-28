Em 47 cidades

Mais de 12 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial e em 47 municípios capixabas; os interessados podem se inscrever até 12 de fevereiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:24

Oportunidade para aprender a fazer unha em gel Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para as 12.245 vagas em cursos de qualificação de graça oferecidos pelo programa QualificarES. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial e em 47 municípios do Espírito Santo.

Esta é a 1ª oferta de qualificação, que inclui ainda chances exclusivas para mulheres.

Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data de matrícula do curso; morar no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro, no site do QualificarES.

É possível realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.

Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição, com resultado previsto para ser divulgado em 25 de fevereiro. As aulas acontecem de 3 de março a 14 de junho.

Ao final do curso, os alunos terão direito ao Certificado do curso de qualificação profissional, mas para isso é necessário ter presença de, no mínimo, 75% da carga horária.

Os participantes dos cursos dos eixos Estética (Maquiagem; Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele; Barbeiro; Escova e Penteados; Unha em Gel); Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer); Produção Industrial (subárea Moda); e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia) vão receber um kit Empreendedor de acordo com a qualificação concluída. O material será entregue no dia da formatura.

Os cursos do QualificarES são oferecidos pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional dos cidadãos capixabas, proporcionando mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Municípios onde há cursos

Afonso Cláudio

Alegre

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Cariacica

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muqui

Nova Venécia

Pinheiros

Piúma

Presidente Kennedy

São Mateus

Sooretama

Vargem Alta

Serra

Viana

Vila Velha

Vitória

Confira as cursos

Agente comunitário de saúde

Agente de combate às endemias

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de logística portuária

Assistente de planejamento, programação e controle de produção

Assistente de secretaria escolar

Assistente de segurança do trabalho

Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde

Auxiliar de departamento financeiro

Auxiliar de estoque e armazenamento

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Balconista de farmácia

Barbeiro

Berçaridsta

Biscoitos caseiros

Comandos elétricos

Comida de boteco

Comida de festa

Cozinha básica

Cuidador de idosos

Cuidador de pessoas com deficiência

Cuidador infantil

Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

Doces para festa

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Inclusão digital

Informática básica

Informática e redes sociais

Informática intermediária

Inglês básico

Maquiagem

Marmitas congeladas

Marketing - divulgando o seu negócio

Marketing digital

Massagem relaxante

Massas italianas

Montador e reparador de computadores

Panificação

Pizzaiolo

Porteiro

Preparação de salgados

Recepcionista

Socorrista nível básico

Técnicas de atendimento e vendas

Tortas doces e salgadas

Unha em gel

Vendas no e-commerce e marketplace

Word e Excel

