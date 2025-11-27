Profissionalização

Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Entre as novidades, está a oferta do curso de socorrista na modalidade semipresencial. Há ainda previsão de abertura de novos centros técnicos

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:21

Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas Crédito: Arthur Louzada

O programa Qualificar ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026, nas modalidades presencial, on-line e semipresencial, inclusive com oportunidades exclusiva para mulheres.

A informação é do secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, que esteve na Rede Gazeta para participar do evento “Diálogos: jovens que inovam”.

Segundo ele, de 2019 até 2025, a iniciativa já alcançou a marca de quase um milhão de inscrições oportunizadas, com mais de 500 certificados emitidos.

“Há pessoas que fazem três, quatro, cinco até seis cursos. São mais de 100 mil oportunidades por ano. Os primeiros editais devem sair logo no início do ano”, adianta o secretário.

Lamas comenta que as qualificações duram, em média, dois meses e meio. Ao longo de 2026, serão três editais para aulas presenciais, três para on-line e três híbridos.

“Este ano, passamos de 10 opções de cursos on-line para 20. E para 2026, haverá novas opções em todas as modalidades. Só para se ter uma ideia, no semipresencial, vamos oferecer curso de socorrista”, ressalta.

A Secti também prepara outras novidades para o próximo ano. Lamas adianta que a pasta vai entregar um plano estadual de ciência e tecnologia para que seja encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo.

Além do Qualificar ES, outros programas terão continuidade, como o Programa de Popularização da Inovação (InovaPop), Sementes (voltado para startups com atuação em nove municípios da Bacia do Rio Doce), Nossa Bolsa e Bolsa Técnica.

“Todas essas iniciativas preparam as pessoas para esse mundo inovador e no ano que vem não vai ser diferente”.

Outras novidades

Bruno Lamas lembra que as obras de restauro do Radium Hotel já estão bem aceleradas. A unidade vai oferecer cursos de qualificação profissional com uma parceria do governo do Espírito Santo com o Senac.

Segundo ele, está prevista a retomada da obra de um campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Afonso Cláudio. Trata-se de uma parceria entre a instituição e o governo estadual.

“Estamos analisando a documentação apresentada na licitação e quando a obra estiver pronta, entregaremos à Ufes para instalação de uma unidade no município.”

A Secti também pretende ampliar a rede de técnicas, com um novo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) em Iúna.

Hoje a pasta conta com quatro unidades: Vila Velha, João Neiva, Vargem Alta e Castelo, que estão com 1.045 vagas abertas em cursos técnicos de nível médio de graça. Os interessados podem se inscrever até 7 de dezembro, pelo site www.selecaoaluno.es.gov.br. As aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2026.

Em três dessas unidades, há oferta de curso técnico de enfermagem, Administração, Estética, Gastronomia, Logística, Informática, Internet das Coisas (IoT), Produção de Moda, Cooperativismo Digital, Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Jogos Digitais, entre outras opções.

