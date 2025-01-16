Restauro de hotel histórico de Guarapari vai custar R$ 23,7 milhões

O Radium Hotel foi inaugurado em 1953, em Guarapari. Originalmente, foi planejado como uma Escola Naval, mas o edifício foi adaptado para se tornar um hotel cassino de padrão internacional. Localizado próximo à Praia da Areia Preta, o hotel tinha 140 quartos e atraía celebridades e políticos de todo o País.

Ao longo dos anos, enfrentou períodos de declínio, mas permaneceu como um símbolo de uma época marcante para Guarapari, sendo atualmente reconhecido como um patrimônio histórico de grande importância para a cidade.