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Hotel cassino

Restauro de hotel histórico de Guarapari vai custar R$ 23,7 milhões

A previsão de conclusão das obras é de 360 dias após a assinatura do Acordo de Colaboração, programada para o próximo dia 15 de abril
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 jan 2025 às 16:14

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 16:14

Radium Hotel será transformado em centro de inovação de Guarapari.
Radium Hotel será transformado em escola do turismo em Guarapari Crédito: Divulgação/Governo do ES
Um dos prédios mais emblemáticos de Guarapari, o Radium Hotel, vai ganhar obras de restauro e revitalização e será transformado em uma escola de turismo. O investimento previsto para as obras é de R$ 23,7 milhões. O valor está no edital de chamamento público lançado nesta quinta-feira (16) pelo governo do Espírito Santo. 
O edital, lançado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), tem como objetivo selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para a execução do projeto. As etapas do processo incluem o envio de propostas pelas OSCs até o dia 17 de fevereiro. A previsão de conclusão das obras é de 360 dias após a assinatura do Acordo de Colaboração, programada para o próximo dia 15 de abril.
“Guarapari faz parte da história do nosso Estado e é a maior referência do turismo capixaba. Estamos investindo para transformar o prédio em uma escola do turismo. É uma conquista extraordinária que vai ajudar a qualificar o setor, trazendo mais oportunidades para os capixabas. Os investimentos não param por aí. Até o fim do mês, vamos inaugurar a implantação da rodovia que liga a Rodovia do Sol até a BR-101, em Amarelos. Já fizemos a pavimentação da entrada de Setiba e estamos fazendo a ligação da Praia do Riacho até o Contorno de Guarapari. São ações que abrem uma frente para o desenvolvimento do município e incentivam o turismo da Cidade Saúde”, afirmou o governador Renato Casagrande.
Restauro de hotel histórico de Guarapari vai custar R$ 23,7 milhões
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância do projeto de restauro e revitalização do Radium Hotel para o desenvolvimento cultural, econômico e turístico do Espírito Santo.
“O lançamento deste edital marca um momento histórico para o Espírito Santo. Estamos iniciando o processo de restauro e revitalização de um dos patrimônios mais emblemáticos de Guarapari. Essa iniciativa não é apenas sobre recuperar um edifício, mas sobre resgatar a história, valorizar nossa cultura e entregar à sociedade capixaba um espaço revitalizado que promoverá o turismo, a economia e o orgulho local”, salientou.

Radium Hotel

O Radium Hotel foi inaugurado em 1953, em Guarapari. Originalmente, foi planejado como uma Escola Naval, mas o edifício foi adaptado para se tornar um hotel cassino de padrão internacional. Localizado próximo à Praia da Areia Preta, o hotel tinha 140 quartos e atraía celebridades e políticos de todo o País. 

Ao longo dos anos, enfrentou períodos de declínio, mas permaneceu como um símbolo de uma época marcante para Guarapari, sendo atualmente reconhecido como um patrimônio histórico de grande importância para a cidade.

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