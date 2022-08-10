Radium: conheça o hotel cassino do ES famoso por atrair celebridades

Sabia que o Espírito Santo já teve um hotel cassino, que atraía celebridades e políticos do Brasil inteiro?

Inaugurado em 1953, o Radium Hotel é um marco histórico do município de Guarapari. Localizado bem pertinho da Praia da Areia Preta , ele ficou famoso por ser um dos hotéis mais chiques e grandiosos da Região Sudeste.

Segundo a historiadora Thiara Bernardo Dutra, o local tinha 140 quartos, com duas suítes destinadas às autoridades. Havia também dois salões, um de jogos e outro de lazer.

Radium Hotel era local de luxo, cassino e muito lazer. Mas após fechado ficou bastante tempo abandonado. Agora, vai ser reformado para comportar espaço para ensino técnico Crédito: Chico Guedes/Arquivo AG

Foram inúmeras festas e encontros até 1964, quando o Radium foi fechado pela primeira vez. A proibição dos jogos de azar, que já existia desde o governo de Eurico Gaspar Dutra, foi ainda mais reforçada pela ditadura militar.

Três anos depois, ocorreu a retomada pública do hotel. As atividades foram mantidas por mais de duas décadas, só que acabaram interrompidas em 1992, quando o Corpo de Bombeiros lacrou o imóvel devido à sua deterioração física.

Desde então, o Radium se manteve fechado, sem utilização pública ou privada. Em 1998, ele foi tombado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).