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Em Guarapari

Radium: conheça o hotel cassino do ES famoso por atrair celebridades

Antigo Radium Hotel, em Guarapari, traz na história o luxo e o abandono. Localizado bem pertinho da Praia da Areia Preta, ele ficou famoso por ser um dos hotéis mais chiques e grandiosos da Região Sudeste
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 ago 2022 às 16:11

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 16:11

Sabia que o Espírito Santo já teve um hotel cassino, que atraía celebridades e políticos do Brasil inteiro?
Inaugurado em 1953, o Radium Hotel é um marco histórico do município de Guarapari. Localizado bem pertinho da Praia da Areia Preta, ele ficou famoso por ser um dos hotéis mais chiques e grandiosos da Região Sudeste.
Segundo a historiadora Thiara Bernardo Dutra, o local tinha 140 quartos, com duas suítes destinadas às autoridades. Havia também dois salões, um de jogos e outro de lazer.
Radium Hotel era local de luxo, cassino e muito lazer. Mas após fechado ficou bastante tempo abandonado. Agora, vai ser reformado para comportar espaço para ensino técnico
Radium Hotel era local de luxo, cassino e muito lazer. Mas após fechado ficou bastante tempo abandonado. Agora, vai ser reformado para comportar espaço para ensino técnico Crédito: Chico Guedes/Arquivo AG
Foram inúmeras festas e encontros até 1964, quando o Radium foi fechado pela primeira vez. A proibição dos jogos de azar, que já existia desde o governo de Eurico Gaspar Dutra, foi ainda mais reforçada pela ditadura militar.
Três anos depois, ocorreu a retomada pública do hotel. As atividades foram mantidas por mais de duas décadas, só que acabaram interrompidas em 1992, quando o Corpo de Bombeiros lacrou o imóvel devido à sua deterioração física.
Desde então, o Radium se manteve fechado, sem utilização pública ou privada. Em 1998, ele foi tombado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
Agora, 30 anos depois do seu fechamento, o governo do Estado pretende construir uma escola técnica no local. Ele vai passar a se chamar Centro de Inovação para o Turismo e contará com diferentes atrações. Ainda não existe uma previsão de inauguração, mas, ao todo, serão investidos cerca de R$ 28 milhões.

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