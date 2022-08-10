Radium: conheça o hotel cassino do ES famoso por atrair celebridades

Sabia que o Espírito Santo já teve um hotel cassino, que atraía celebridades e políticos do Brasil inteiro?
Inaugurado em 1953, o Radium Hotel é um marco histórico do município de Guarapari. Localizado bem pertinho da Praia da Areia Preta, ele ficou famoso por ser um dos hotéis mais chiques e grandiosos da Região Sudeste.
Segundo a historiadora Thiara Bernardo Dutra, o local tinha 140 quartos, com duas suítes destinadas às autoridades. Havia também dois salões, um de jogos e outro de lazer.
Foram inúmeras festas e encontros até 1964, quando o Radium foi fechado pela primeira vez. A proibição dos jogos de azar, que já existia desde o governo de Eurico Gaspar Dutra, foi ainda mais reforçada pela ditadura militar.
Três anos depois, ocorreu a retomada pública do hotel. As atividades foram mantidas por mais de duas décadas, só que acabaram interrompidas em 1992, quando o Corpo de Bombeiros lacrou o imóvel devido à sua deterioração física.
Desde então, o Radium se manteve fechado, sem utilização pública ou privada. Em 1998, ele foi tombado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
Agora, 30 anos depois do seu fechamento, o governo do Estado pretende construir uma escola técnica no local. Ele vai passar a se chamar Centro de Inovação para o Turismo e contará com diferentes atrações. Ainda não existe uma previsão de inauguração, mas, ao todo, serão investidos cerca de R$ 28 milhões.