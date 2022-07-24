Hotel Radium em Guarapari será transformado em centro de inovação no turismo Crédito: Chico Guedes-Arquivo AG/governo do ES

Símbolo dos anos dourados do Espírito Santo , entre as décadas de 1950 e 1960, o antigo Radium Hotel em Guarapari voltará a ser ocupado. O local, que deve passar por reformas, será transformado em um centro de inovação, cujo foco é em incubadoras e cursos de qualificação na área do turismo. Ainda não há previsão de inauguração.

O novo espaço contará com auditório, biblioteca, museu sensorial, sala do empreendedor, espaço de co-working, laboratórios de informática, entre outros. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 28 milhões.

Your browser does not support the audio element. A história do hotel cassino no ES que dará lugar a escola técnica

De acordo com o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), Ricardo Pessanha, o objetivo é "preservar a história, mas também apontar para o futuro, criando um mecanismo de formação profissional".

"O equipamento vai ser um espaço moderno para que a comunidade esteja presente e, com isso, possamos auxiliar na formação dos nossos jovens, criando emprego e renda e gerando oportunidade para as pessoas", afirmou Pessanha.

Na área interna, uma sala será preparada para a apresentação da proposta que vai estar disponível por meio de QR-Code, onde visitantes e turistas terão acesso às informações sobre o Radium Hotel.

Após a inauguração, o local ainda passará a se chamar Centro de Inovação para o Turismo. O projeto está sendo realizado em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Samarco.

"As atividades serão desenvolvidas, em princípio, por meio de parceria para oferta de cursos, além de outras atividades voltadas ao desenvolvimento do turismo", salientou o secretário.

HISTÓRIA

Inaugurado em 1953, o Radium Hotel foi um dos mais chiques e grandiosos hotéis do Espírito Santo. A construção foi iniciada em 1947, pelo governo do Estado, com o intuito de abrigar uma escola naval, mas depois se transformou em um hotel-cassino de padrões internacionais.

A historiadora Thiara Bernardo Dutra conta que o local possuía 140 leitos, com duas suítes destinadas às autoridades. Havia também dois salões, um de jogos e outro de lazer.

Entre as diversas personalidades que já passaram por lá, estão Elza Soares, Garrincha, Cauby Peixoto, a cantora Maísa e o próprio ex-governador do Estado Jones dos Santos Neves.

Segundo historiadores, Elza Soares e Garrincha se hospedaram no Radium Hotel, que fica em frente à Praia da Areia Preta, no ano de 1963. Crédito: Hélio Passos/Revista O Cruzeiro - Acervo da Biblioteca Nacional

"De certa forma, ele contribuiu para a estruturação de Guarapari na época. Alguns relatos dizem que foi devido ao Radium Hotel que se construiu o aeroporto municipal e a ponte que liga o Centro a Muquiçaba, porque, antes, esse percurso era feito de balsa", conta Thiara.

O sucesso do Radium Hotel teve seu fim em 1964, quando a ditadura militar fez valer a proibição dos jogos de azar, decretada no governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951).

"Por vários anos, o cassino funcionou de forma clandestina no hotel. Todo mundo fazia vista grossa, pois em 1946 já havia sido decretada a proibição de jogos de azar no Brasil. Mas a regulamentação foi ratificada após a ditadura", explica Thiara.

Radium Hotel: de cassino dos anos dourados a espaço abandonado, local vai virar escola técnica

Em 1967, ocorreu a retomada pública do hotel, que coincidiu com a criação da Empresa Capixaba de Turismo (Emcatur), instituição que administrou o Radium até a sua falência, no ano de 1990.

As atividades foram mantidas até 1992, quando o Corpo de Bombeiros, diante da deterioração física, lacrou o imóvel. Desde então, o espaço se manteve fechado, sem utilização pública ou privada. Em 1998, ele foi tombado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO

O projeto de restauro do Radium está, neste momento, em fase de elaboração (veja imagens abaixo). A expectativa é que, nos próximos meses, seja realizado o processo licitatório para a contratação da empresa que executará a obra.

A Sectides reforçou que o imóvel estava cedido ao município de Guarapari até agosto de 2021, quando o contrato foi rescindido. No mês seguinte, o espaço passou a ser de responsabilidade do Estado, que, por meio da pasta, deu início aos estudos e às tratativas acerca da recuperação do local.

Antigo Radium Hotel será transformado em centro de inovação de Guarapari

"Após vistoria técnica realizada pela equipe da Sectides, identificou-se a necessidade de realizar uma manutenção preventiva e corretiva no imóvel, que foi executada no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Essa manutenção contemplou a pintura da fachada externa, o fechamento das janelas para sua preservação e correções pontuais na estrutura da cobertura", detalhou a assessoria da Sectides, em nota.

A contratação da empresa responsável pelos projetos ocorreu no último dia 1º de julho. A entrega dos projetos executivos está prevista para 31 de dezembro deste ano.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE GUARAPARI

Apesar de ser um bem histórico tombado, moradores e comerciantes da região reclamam que o local está ocioso há anos. Eles afirmam que a estrutura sofreu muito com as ações do tempo, além de ter se tornado um ponto de encontro de usuários de drogas.

Questionada sobre a manutenção do local, a Prefeitura de Guarapari, que administrou o antigo Radium até 2021, alegou que está sofrendo dificuldades financeiras e, por isso, não conseguiu investir no espaço.