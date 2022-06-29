Quem foi Paulo César Vinha, que dá nome a parque estadual no ES

Paulo Cesar Vinha, pesquisador capixaba morto em 28 de abril de 1993 Crédito: Chico Guedes | Cedoc Rede Gazeta

Por ser uma das restingas mais ricas do litoral brasileiro, nos anos de 1970 e 1980 a área onde se localiza o parque foi alvo de pressão de ocupações por meio de loteamentos, segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) . A região sofria com a retirada de areia, caçadas e queimadas criminosas. Com isso, representantes ambientais uniram esforços para a proteção da área e, em 1990, por um decreto, foi criado o Parque Estadual de Setiba — que posteriormente receberia o nome que até hoje é mantido.

Um dos defensores do paraíso ecológico foi Paulo César Vinha, de 36 anos, pesquisador, biólogo e colaborador do Greeanpeace – entidade internacional de defesa do meio ambiente. O ecologista atuava em alguns movimentos e lutava contra a extração irregular de areia na região. Ele também defendia a demarcação de terras indígenas em Aracruz e tinha uma posição diferenciada quanto à presença de crianças de rua na Barra do Jucu.

O CRIME

Às 10h20 do dia 28 de abril de 1993, o biólogo foi assassinado com quatro tiros de revólver enquanto fazia pesquisa na área do Parque Estadual de Setiba. No dia do crime, Paulo César chegou à área de preservação por volta das 8h20 e conversou com o caseiro do local, que estava em uma residência na entrada. Duas horas depois, o corpo do pesquisador foi encontrado por um casal de surfistas a 600 metros de onde estava o veículo dele, uma Volkswagen Kombi amarela com placas de Vila Velha.

Kombi que pertencia ao ambientalista Paulo César Vinha Crédito: Evaristo Borges I Cedoc Rede Gazeta Gazeta

O caseiro informou à reportagem do jornal impresso A Gazeta, no dia do crime, que os surfistas pediram ajuda para socorrerem um homem caído no chão que parecia passar mal. Eles foram até o local indicado e encontraram o corpo de Paulo César Vinha. Segundo ele, o biólogo estava com a barriga para cima e com as mãos no peito. As informações eram de que o autor do crime não havia levado nada do pesquisador — que estava com carteira, todos os documentos, câmera fotográfica e óculos.

Paulo César foi baleado com um tiro nas costas, um no ouvido esquerdo, um no pescoço e outro no peito. O então delegado de Guarapari, José Luiz Pimentel, foi atender a ocorrência no dia e passou a examinar o local. O titular da delegacia do município observou que o criminoso usava um par de tênis que deixou marcas características por toda a praia. No ano seguinte, em 1994, o parque foi batizado com o nome do pesquisador assassinado.

Reconstituição do assassinato de Paulo César Vinha Crédito: Chico Guedes I Cedoc Rede Gazeta

O delegado contou à reportagem da época que notou que as pegadas eram curtas e acompanhavam as da vítima. A partir de onde o corpo estava, as pegadas ficaram mais espaçadas, como se o criminoso estivesse correndo. Ele disse que seguiu os rastros por um quilômetro e, nesse ponto, o autor do crime havia curvado à direita e seguido em linha reta em direção a um local de extração de areia. Durante a apuração do delegado, alguns caminhões estavam entrando no local da extração e voltando vazios.

ASSASSINATO COMPARADO AO DE CHICO MENDES

O então ministro do Meio Ambiente, Fernando Coutinho Jorge, comparou as circunstâncias da morte de Paulo César Vinha às do assassinato de Chico Mendes. O chefe da pasta afirmou que o crime "repulsivo e covarde atinge diretamente toda a comunidade de cientistas, técnicos e profissionais envolvidos com a questão ambiental e mancha mais uma vez o nome do Brasil no cenário internacional". Em nota oficial, o ministro disse ter interferido junto ao Ministério da Justiça e ao governo do Espírito Santo cobrando providências.

Biólogo e ativista Paulo César Vinha Crédito: Ailton Lopes I Cedoc Rede Gazeta

CRIME DESVENDADO

Dez horas após o assassinato do ecologista, a polícia já havia desvendado a morte e procurava pelos suspeitos. Os empresários e irmãos Ailton e José Barbosa Queiroz, proprietários, na época, da Terra Plana Terraplanagem LTDA, foram apontados como autores do crime. A motivação seria porque Paulo César Vinha lutava, entre outras coisas, contra a extração irregular de areia no município de Vila Velha.

O titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (atual DHPP ), Júlio César de Oliveira, fez uma reconstituição do caso na manhã do dia 4 de maio de 1993. Em posse de depoimentos das testemunhas, o responsável pelas investigações fez o trabalho para dar mais consistência técnica ao inquérito policial.

Reconstituição do assassinato de Paulo César Vinha Crédito: Chico Guedes I Cedoc Rede Gazeta

As testemunhas informaram na época que os criminosos foram para o lugar de extração e tentaram fugir pela beira da praia, com o objetivo de chegarem até o balneário de Ponta da Fruta. No entanto, os autores não encontraram passagem para veículos e retornaram por um atalho até a Rodovia do Sol.

Os irmãos e empresários negavam a participação, mas as provas, segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), apontavam para eles. Os dois fugiram, mas depois se entregaram e foram a júri.

Júri dos acusados da morte de Paulo César Vinha Crédito: Cedoc | TV Gazeta

IRMÃOS CONDENADOS

Ailton e José tiveram o julgamento em dias diferentes. A intenção, segundo apuração do jornal A Gazeta na época, era fazer o julgamento de Ailton primeiro para amenizar o do irmão dele, José. Segundo a denúncia do promotor do caso, José foi o autor dos disparos.

O empresário Ailton foi condenado em 1997 em um julgamento que durou 19 horas, em Guarapari. Ele deixou o tribunal em liberdade, para que a Justiça julgasse o recurso dos advogados de defesa, que não concordaram com a condenação. Com isso, ele acabou fugindo e era considerado foragido. Ailton foi preso quase 15 anos depois do crime, em 2008, aos 67 anos. A morte de Paulo César Vinha foi relembrada pelo programa Linha Direta, da TV Globo, em 21 de junho de 2007 e, mesmo com a exibição, ele não mudou a rotina.

Assassinato de Paulo César Vinha foi tema do programa Linha Direta, da TV Globo Crédito: Reprodução | TV Globo

Ailton foi condenado a 16 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Segundo dados extraídos do Sistema de Execuções Penais, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , no dia 10 de setembro de 2010 foi declarada a extinção da pena por conta da morte dele. Em 2011, o processo contra ele foi arquivado definitivamente.

O irmão dele, José Barbosa Queiroz, foi condenado em março de 2002, aos 59 anos, em um segundo julgamento. Ele já havia sido levado a júri em dezembro de 1997, quando foi absolvido, mas a decisão foi anulada pelo TJES, atendendo a recurso do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que solicitou novo julgamento.

José foi preso após ser condenado a 17 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 2018, foi declarada a extinção da pena pela 2ª Vara Criminal de Guarapari e o processo foi arquivado definitivamente.

A última fotografia tirada por Paulo César Vinha Crédito: Jornal A Gazeta | Cedoc

AS BELEZAS DO PARQUE

Vista da praia e restinga no Parque Estadual Paulo César Vinha Crédito: Karolina Gazoni | Iema

Sabiá da praia no Parque Estadual Paulo César Vinha Crédito: Hilton Cristovão | Iema

Vista aérea do Parque Paulo César Vinha, com destaque para a Lagoa de Caraís e a vegetação de restinga Crédito: Karolina Gazoni | Iema

Lagoa de Caraís aberta e se encontrando com o mar Crédito: Hilton Cristovão | Iema

Descida de caique na Lagoa de Caraís Crédito: Karolina Gazoni | Iema

Imagem do nascer do nascer do sol na praia do parque, com vista para as Três Ilhas Crédito: Hilton Cristovão | Iema

Borboleta Calynda Lusca no Parque Estadual Paulo César Vinha Crédito: Hilton Cristovão | Iema

VISITAÇÃO

Segundo o Iema, o parque fica aberto todos os dias, das 8 às 17 horas. Acesso às trilhas são liberados somente até as 15h. A entrada é gratuita e não precisa de agendamento. Telefone do parque: (27) 3636-2522