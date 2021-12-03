Governo do ES vai construir mais quatro escolas técnicas até final de 2022

Segundo o secretário estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, a previsão é de que o edifício passe por restauro nos próximos meses.

“Primeiro vamos dar uma melhorada no Radium Hotel no verão. É um projeto de restauro porque é um prédio tombado. A expectativa é que tenhamos o projeto contratado até o final do ano, os detalhes acertados até o primeiro trimestre e as obras aconteçam até o final do ano. As aulas mesmo, imaginamos para 2023, em parceria com o Ifes”, informou à reportagem de A Gazeta.