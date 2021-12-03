Governo do ES vai construir mais quatro escolas técnicas até final de 2022

O governo do Espírito Santo pretende construir mais quatro escolas técnicas no Estado até o final de 2022. Uma das unidades está prevista para ser instalada no edifício do antigo Radium Hotel, em Guarapari, que, entre o início das décadas de 1950 e 1960, sediou um hotel cassino de padrão internacional.
O hotel, que entrou em decadência após o governo apertar o cerco e fazer valer a lei contra os jogos de azar, foi posteriormente tombado pelo Conselho Estadual de Cultura. Hoje sua administração é de responsabilidade do governo do Estado.
Segundo o secretário estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, a previsão é de que o edifício passe por restauro nos próximos meses.
“Primeiro vamos dar uma melhorada no Radium Hotel no verão. É um projeto de restauro porque é um prédio tombado. A expectativa é que tenhamos o projeto contratado até o final do ano, os detalhes acertados até o primeiro trimestre e as obras aconteçam até o final do ano. As aulas mesmo, imaginamos para 2023, em parceria com o Ifes”, informou à reportagem de A Gazeta.
Durante a abertura da 18ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, o secretário havia esclarecido que estão previstas ainda outras três escolas técnicas no Estado até o final do próximo ano.
Uma delas, em Castelo, deve começar a funcionar até o fim do próximo semestre. As demais, em Iúna e Afonso Cláudio, devem ofertar aulas a partir do segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023, respectivamente. “Já temos duas [escolas técnicas] e vamos chegar a seis ou sete até o final do mandato.”