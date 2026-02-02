Bênção das Mochilas reúne estudantes na Catedral de Vitória

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:30
Para marcar a semana de volta às aulas, a Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da capital, realizou na manhã desse domingo (1º) a tradicional Bênção das Mochilas. A celebração simboliza o início de um novo ciclo para crianças e adolescentes que retornam ao período letivo. Dezenas de famílias participaram da missa, que reuniu mais de mil pessoas, segundo a organização. Conforme apuração da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES, cerca de 250 crianças levaram as mochilas usadas no dia a dia escolar para receber a bênção.
O pároco da Catedral, padre Renato Criste, destacou a importância de acolher as famílias neste período do ano e também dirigiu uma mensagem especial aos professores, ressaltando a missão de ensinar e transmitir conhecimento. “A presença de Deus precisa estar sempre em todos os lugares, e também na escola. Que todos sejam respeitosos nas salas de aula, ajudem aos colegas. Que Ele caminhe ao lado de cada estudante, dando sabedoria, coragem, proteção e alegria para aprender”, disse o padre durante a celebração.
Ao final da missa, os alunos receberam uma medalha de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da Catedral e da cidade de Vitória, para ser amarrada nas mochilas como símbolo de proteção para o ano letivo.
A Catedral Metropolitana de Vitória é uma das igrejas mais tradicionais da Capital capixaba. Localizada no Centro Histórico, o espaço também se destaca como um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo.
Na Grande Vitória, boa parte das redes municipais de ensino retornou nesta semana. Apenas em Cariacica, os estudantes terão mais alguns dias de férias e voltam às salas de aula no dia 9 de fevereiro. Confira:
Já na rede estadual, o ano letivo tem início nesta quarta-feira (4), com a oferta de aproximadamente 220 mil vagas, sendo cerca de 190 mil no ensino regular e 30 mil na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o Espírito Santo.
