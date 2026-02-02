Home
Bênção das Mochilas reúne estudantes na Catedral de Vitória

Missa especial celebrada nesse domingo (1) simbolizou o início de um novo ciclo para crianças e adolescentes

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:30

Para marcar a semana de volta às aulas, a Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da capital, realizou na manhã desse domingo (1º) a tradicional Bênção das Mochilas. A celebração simboliza o início de um novo ciclo para crianças e adolescentes que retornam ao período letivo. Dezenas de famílias participaram da missa, que reuniu mais de mil pessoas, segundo a organização. Conforme apuração da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES, cerca de 250 crianças levaram as mochilas usadas no dia a dia escolar para receber a bênção.

O pároco da Catedral, padre Renato Criste, destacou a importância de acolher as famílias neste período do ano e também dirigiu uma mensagem especial aos professores, ressaltando a missão de ensinar e transmitir conhecimento. “A presença de Deus precisa estar sempre em todos os lugares, e também na escola. Que todos sejam respeitosos nas salas de aula, ajudem aos colegas. Que Ele caminhe ao lado de cada estudante, dando sabedoria, coragem, proteção e alegria para aprender”, disse o padre durante a celebração.

Bênção das Mochilas foi realizada na Catedral de Vitória, no domingo (1°)
Bênção das Mochilas foi realizada na Catedral de Vitória, no domingo (1°) e teve a presença elevada de fiéis  Crédito: João Vitor Goulart

Ao final da missa, os alunos receberam uma medalha de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da Catedral e da cidade de Vitória, para ser amarrada nas mochilas como símbolo de proteção para o ano letivo.

A Catedral Metropolitana de Vitória é uma das igrejas mais tradicionais da Capital capixaba. Localizada no Centro Histórico, o espaço também se destaca como um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo.

Crianças e adolescentes estiveram presentes na Bênção das Mochilas
Crianças e adolescentes estiveram presentes na Bênção das Mochilas Crédito: João Vitor Goulart

Volta às aulas na Grande Vitória

Na Grande Vitória, boa parte das redes municipais de ensino retornou nesta semana. Apenas em Cariacica, os estudantes terão mais alguns dias de férias e voltam às salas de aula no dia 9 de fevereiro. Confira:

  • Vitória: as aulas começam no dia 4 de fevereiro, com cerca de 45 mil vagas ofertadas.
  • Vila Velha: a rede municipal retoma as atividades nesta quarta-feira (4), com mais de 62,4 mil vagas disponíveis.
  • Serra: o retorno dos alunos está marcado para quinta-feira (5). Ao todo, foram ofertadas 77.950 vagas em 152 unidades de ensino.
  • Viana: as aulas começam na quinta-feira (5) em todas as 42 escolas da rede municipal, que atendem cerca de 14.500 estudantes.
  • Cariacica: o ano letivo de 2026 terá início no dia 9 de fevereiro. Atualmente, a rede municipal atende cerca de 55 mil alunos.

Já na rede estadual, o ano letivo tem início nesta quarta-feira (4), com a oferta de aproximadamente 220 mil vagas, sendo cerca de 190 mil no ensino regular e 30 mil na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o Espírito Santo.

*Com informações da repórter Ana Elisa Bassi, do g1 ES

