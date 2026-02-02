Atendimento em unidade de saúde é suspenso após chuvas no Sul do ES

Uma unidade de saúde no interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, ficou alagada por conta da chuva na noite de domingo (1°). O atendimento na unidade foi suspenso nesta segunda-feira (2) para limpeza do local. O município, de acordo com dados da prefeitura, registrou 47 milímetros em cerca de 20 minutos de chuva intensa com vento forte e raios.