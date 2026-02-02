Atendimento em unidade de saúde é suspenso após chuvas no Sul do ES
Uma unidade de saúde no interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, ficou alagada por conta da chuva na noite de domingo (1°). O atendimento na unidade foi suspenso nesta segunda-feira (2) para limpeza do local. O município, de acordo com dados da prefeitura, registrou 47 milímetros em cerca de 20 minutos de chuva intensa com vento forte e raios.
A unidade de saúde fica na localidade de Quarteirão. Não houve danos à estrutura. Outras ruas ficaram alagadas na região. Ainda segundo o município, houve queda de árvore no Centro e na zona rural de São Vicente. Os acessos foram liberados pela Defesa Civil e prefeitura. Ruas do Centro estão sendo lavadas nesta segunda-feira.