Primeiro lugar geral da Ufes teve rotina de 11 horas por dia de estudo

Com média acima de 850 pontos no Enem, estudante de 18 anos também foi aprovado em vestibulares concorridos como USP e Unicamp

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:05

Victor Soares de Aguiar Ferreira alcançou o primeiro lugar geral na Ufes Crédito: Divulgação

O estudante Victor Soares de Aguiar Ferreira, de 18 anos, alcançou o primeiro lugar geral da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O resultado veio após um ano de preparação intensa para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com uma rotina que chegou a incluir até 11 horas diárias de estudo.

Victor obteve média simples de 852,78 pontos no Enem 2025 e 856,73 pontos na média específica para o curso de Medicina, garantindo o primeiro lugar na disputa pela graduação mais concorrida da instituição. Além da Ufes, o estudante foi aprovado em processos seletivos de universidades como a USP e a Unicamp.

“Foi um ano de muito esforço e dedicação. Cheguei a estudar até 11 horas por dia, mas no fim deu tudo certo. Foram sacrifícios que realmente valeram a pena”, afirma Victor.

Segundo o estudante, a rotina era organizada entre aulas pela manhã e resolução de exercícios à tarde, com simulados, provas antigas e revisões concentradas principalmente nos fins de semana.

Para o jovem, mais importante do que a quantidade de horas estudadas foi a constância ao longo do ano. “Manter uma rotina disciplinada fez toda a diferença para chegar preparado para o Enem”, avalia.

Os simulados aplicados aos sábados e domingos também tiveram papel decisivo, ajudando a identificar dificuldades e ajustar o plano de estudos. Victor destaca ainda que o apoio da família, da namorada e dos amigos foi fundamental durante o processo.

“Em alguns momentos precisei abrir mão do lazer, principalmente nos fins de semana. Mas eu sabia que era algo temporário. Esse suporte foi essencial para me manter firme”, relata.

Grande parte da preparação foi realizada no curso da Madan, no qual, segundo o estudante, a organização das aulas e dos simulados contribuiu para manter o foco ao longo do ano. “Ter uma rotina bem estruturada ajuda a seguir em frente mesmo quando o processo fica mais difícil."

Prazos para o Sisu 2026

O resultado da chamada regular do Sisu 2026 foi divulgado na quinta-feira (29), quando candidatos de todo o país puderam consultar suas classificações e notas individuais no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC). A partir dessa data, os estudantes selecionados em cada curso, como Victor, devem organizar os documentos e dar início ao processo de matrícula nas instituições para as quais foram aprovados, com prazo de registro acadêmico previsto a partir da próxima segunda-feira (2).

O Sisu funciona como uma plataforma que usa as notas do Enem para classificar os candidatos e distribuir vagas em universidades públicas e institutos federais, permitindo que cada participante escolha até duas opções de curso no momento da inscrição, realizada entre 19 e 23 de janeiro de 2026.

Após a divulgação do resultado, os candidatos que não foram selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em entrar na lista de espera, entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, optando por um dos cursos em que se inscreveram. Essa lista é usada pelas instituições para preencher vagas não ocupadas, de acordo com suas próprias regras e editais.

Confira o cronograma do Sisu 2026:

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

29 de janeiro Matrícula da chamada regular: a partir de 2 de fevereiro

a partir de 2 de fevereiro Prazo para participar da lista de espera: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

de 29 de janeiro a 2 de fevereiro Convocação da lista de espera: a partir de 11 de fevereiro

