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Festa da Penha: inscrições abertas para ambulantes e barracas de alimentação

Festa da Penha: inscrições abertas para ambulantes e barracas de alimentação

Interessados podem se candidatar até o próximo domingo (22) para concorrer a 82 vagas para a venda de alimentos durante o evento religioso

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:41

Barraca de alimentos durante a Festa da Penha, em Vila Velha
Venda de alimentos na Festa da Penha vai ocorrer de 10 a 13 de abril Crédito: Divulgação

Prefeitura de Vila Velha abriu, nesta terça-feira (17), as inscrições para ambulantes e comerciantes de alimentos interessados em atuar no período da Festa da Penha. Considerado a maior celebração religiosa do Espírito Santo, o evento chega à sua 455ª edição e será realizado entre os dias 5 e 13 de abril.

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De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do município, o período de comercialização de alimentos está previsto para ocorrer de 10 a 13 de abril, no Parque da Prainha, onde vão se concentrar os principais eventos da festa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até as 23h59 do próximo domingo (22). Podem participar trabalhadores maiores de 18 anos, com experiência comprovada na venda de alimentos e que possuam cadastro ativo como ambulante no município referente ao ano de 2025. Candidatos fora desses requisitos serão desclassificados automaticamente.

Vagas e regras

Ao todo, serão disponibilizadas 82 vagas para comércio eventual, distribuídas entre diferentes modalidades. Entre elas, estão 22 autorizações para barracas fixas e 10 vagas destinadas a foodtrucks. Também haverá permissões para comércio ambulante, como pipoca e algodão doce.

A venda de bebidas alcoólicas está proibida durante o evento, conforme legislação municipal vigente.

Os comerciantes selecionados deverão seguir uma série de exigências sanitárias e operacionais, incluindo participação obrigatória em um treinamento sobre boas práticas na manipulação de alimentos. O não cumprimento das regras pode resultar na suspensão da autorização e n impedimento de participação em futuros eventos até dezembro de 2027.

Sorteio e capacitação

A escolha dos participantes será feita por meio de sorteio público, marcado para o dia 27 de março, às 15h, na sede da Gerência Municipal de Posturas, em Praia de Itaparica.

Já os candidatos contemplados deverão participar de um curso obrigatório no dia 7 de abril, às 14h, no auditório da Faculdade Novo Milênio. A presença é condição indispensável para a liberação da autorização de funcionamento.

  • Serviço
  • Inscrições – Comércio eventual | Festa da Penha 2026
    • Período: 17 a 22 de março (até 23h59);
    • Inscrição onlinecadastrofestadapenha.vilavelha.es.gov.br/
    • Vagas: 82 no total (22 barracas, 10 foodtrucks, 40 vendedores de pipocas e 10 para comércio de algodão doce e balas)

  • Sorteio público
  • Data: 27 de março;
  • Horário: 15h;
  • Local: Gerência Municipal de Posturas – Av. Muqui, nº 268, Praia de Itaparica.
  • Capacitação obrigatória
    • Data: 7 de abril;
    • Horário: 14h;
    • Local: Faculdade Novo Milênio – Av. Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica.
  • Período de funcionamento do comércio
    • De 10 a 13 de abril;
    • Local: Parque da Prainha.

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