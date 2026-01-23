Sisu 2026: veja notas de corte da Ufes e do Ifes no último dia de inscrições

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:34
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta sexta-feira (23), a última parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. No Espírito Santo, os dados contemplam cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e reforçam um cenário de estabilidade nas classificações.
Os participantes podem fazer alteração no sistema até as 23h59 desta sexta, prazo em que se encerram as incrições para o processo seletivo.
O levantamento foi realizado em parceria com o Gama Pré-Vestibular, a partir das informações oficiais disponíveis na plataforma do Sisu. As notas de corte correspondem à menor pontuação necessária para que o candidato esteja, provisoriamente, dentro do número de vagas ofertadas em cada curso, turno e modalidade de concorrência. Veja a tabela de notas abaixo.
Em comparação à parcial anterior, a atualização final mostra variações pontuais, geralmente inferiores a um ponto, especialmente nos cursos mais concorridos. Segundo Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari, especialistas da Gama, esse comportamento já era esperado neste momento do processo, quando a maioria dos candidatos tende a manter suas escolhas, reduzindo a movimentação na plataforma.
Cursos tradicionalmente disputados da Ufes, como Medicina, Direito e Engenharia, mantiveram notas muito próximas às registradas nas parciais anteriores. No Ifes, a última parcial também confirma um equilíbrio nas notas de corte, com pequenas oscilações em cursos de alta demanda.
No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferta 6.450 vagas, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Paulo Victor e Lorenzo recomendam que a decisão final seja tomada ainda durante o dia, para evitar o risco de instabilidade no sistema e possíveis prejuízos. Eles orientam, ainda, o monitoramento dos sites oficiais das instituições escolhidas, a fim de acompanhar listas de espera e procedimentos de matrícula, evitando a desclassificação por perda de prazos ou pela não entrega de documentos exigidos.
Confira o calendário do Sisu 2026
