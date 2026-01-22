Home
>
Cotidiano
>
Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Levantamento em parceria com a Gama Pré-Vestibular ainda mostra ajustes em cursos de grande concorrência, mas movimentação é menos acentuada na reta final do processo seletivo

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:38

Os participantes podem se inscrever até a sexta-feira (23).
Os participantes podem se inscrever até esta sexta-feira (23). Crédito: Fernando Gomes

Ministério da Educação (MEC) divulgou a terceira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, trazendo um retrato mais próximo do cenário final para os candidatos que concorrem a vagas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). As inscrições terminam nesta sexta-feira (23).

Recomendado para você

Familiares e amigos se despediram de Otávio Vieira Amaral, de 10 anos, nesta quinta-feira (22)

Sepultamento de menino que morreu soterrado no ES é marcado por emoção

Levantamento em parceria com a Gama Pré-Vestibular ainda mostra ajustes em cursos de grande concorrência, mas movimentação é menos acentuada na reta final do processo seletivo

Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Otávio Viana Amaral, de 10 anos, estava na casa de amigos quando o imóvel desabou devido às chuvas; família e vizinhos prestaram as últimas homenagens nesta quinta-feira (22)

'Era um menino sonhador', diz irmã de criança que morreu soterrada no ES

Os dados foram levantados em parceria com a Gama Pré-Vestibular, a partir das informações oficiais da plataforma. As notas de corte correspondem à menor pontuação necessária para que o candidato esteja, provisoriamente, entre os classificados dentro do número de vagas disponíveis em cada curso, turno e modalidade de concorrência. Confira a tabela abaixo.

Na comparação entre a segunda e a terceira parciais, os dados indicam uma tendência de crescimento das notas de corte em cursos de elevada procura, reflexo do aumento da competitividade na reta final do Sisu. No Ifes, o curso de Administração (noturno), em Guarapari, teve a nota elevada de 660,34 para 668,73, enquanto, em Colatina, na modalidade de ampla concorrência, a pontuação subiu de 618,92 para 624,62.

Na Ufes, o movimento também foi observado em cursos tradicionalmente disputados. Em Medicina, no campus de São Mateus, a nota de corte passou de 783,46 para 785,56, sinalizando que candidatos com pontuações elevadas seguem ajustando suas escolhas.

O cenário, no entanto, não foi de alta generalizada. Alguns cursos apresentaram estabilidade ou leves recuos. Em Engenharia Civil, em Vitória, por exemplo, a nota de corte na ampla concorrência caiu de 727,59 para 725,85. Movimento semelhante foi registrado em Agronomia, em São Mateus, onde a pontuação passou de 654,66 para 652,33.

Cursos da Ufes entram em fase de estabilidade

A análise também revela que diversos cursos da Ufes, especialmente no campus de Vitória, entraram em uma fase de forte estabilidade entre a segunda e a terceira parciais. Em muitos casos, as variações ficaram abaixo de um ponto. Entre os exemplos de maior estabilidade estão Medicina (Vitória), cuja nota praticamente não se alterou — de 810,27 para 810,26 —, e Direito (Vitória), que teve aumento de apenas 0,1 ponto, passando de 752,94 para 753,04.

Cursos como Engenharia Civil (Vitória), Pedagogia (Vitória – matutino), Letras – Língua Portuguesa (Vitória – matutino), Farmácia (Vitória) e Jornalismo (Vitória) também apresentaram variações mínimas, com ajustes inferiores a um ponto. Para Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari, especialistas do Gama Pré-Vestibular, esse comportamento confirma a tendência de estabilização esperada na reta decisiva do processo seletivo.

“Após os primeiros dias, quando muitos candidatos testam estratégias e mudam de curso, o sistema tende a se estabilizar”, explicam. De acordo com eles, o aumento mais acentuado das notas no início do processo ocorre, em grande parte, porque candidatos que estavam próximos do topo da futura lista de espera migram suas pontuações para cursos e instituições menos concorridos, em busca de maior segurança na classificação.

Neste momento, porém, a tendência é diferente. Os candidatos que já estão classificados dentro do número de vagas disponíveis tendem a manter suas escolhas, o que reduz a movimentação no sistema. “Ainda podem acontecer pequenos ajustes na nota de corte, mas dificilmente com a mesma intensidade vista após a primeira parcial”, avaliam os especialistas.

Mesmo com a maior estabilidade, a orientação segue sendo o acompanhamento diário das atualizações e o uso estratégico das informações disponíveis, especialmente para candidatos que ainda estão próximos da nota de corte.

Resultado

Os estudantes poderão conferir o resultado da chamada regular no dia 26 de janeiro, pelo boletim do candidato. Quem for aprovado  terá entre os dias 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino.

Os candidatos não selecionados na chamada regular, em nenhuma das duas opções de curso, podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro. Para isso, basta acessar o boletim e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em concorrer a uma das vagas da lista de espera.

Leia mais

Imagem - À espera do resultado do Enem, veja notas de corte da Ufes e Ifes no último Sisu

À espera do resultado do Enem, veja notas de corte da Ufes e Ifes no último Sisu

Imagem - Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Imagem - Quer entrar na faculdade? Veja os programas de acesso ao ensino superior no ES

Quer entrar na faculdade? Veja os programas de acesso ao ensino superior no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Ministério da Educação E Cultura Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais