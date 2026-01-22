Penúltimo dia de inscrições

Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Levantamento em parceria com a Gama Pré-Vestibular ainda mostra ajustes em cursos de grande concorrência, mas movimentação é menos acentuada na reta final do processo seletivo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:38

Os participantes podem se inscrever até esta sexta-feira (23). Crédito: Fernando Gomes

Os dados foram levantados em parceria com a Gama Pré-Vestibular, a partir das informações oficiais da plataforma. As notas de corte correspondem à menor pontuação necessária para que o candidato esteja, provisoriamente, entre os classificados dentro do número de vagas disponíveis em cada curso, turno e modalidade de concorrência. Confira a tabela abaixo.

Na comparação entre a segunda e a terceira parciais, os dados indicam uma tendência de crescimento das notas de corte em cursos de elevada procura, reflexo do aumento da competitividade na reta final do Sisu. No Ifes, o curso de Administração (noturno), em Guarapari, teve a nota elevada de 660,34 para 668,73, enquanto, em Colatina, na modalidade de ampla concorrência, a pontuação subiu de 618,92 para 624,62.

Na Ufes, o movimento também foi observado em cursos tradicionalmente disputados. Em Medicina, no campus de São Mateus, a nota de corte passou de 783,46 para 785,56, sinalizando que candidatos com pontuações elevadas seguem ajustando suas escolhas.

O cenário, no entanto, não foi de alta generalizada. Alguns cursos apresentaram estabilidade ou leves recuos. Em Engenharia Civil, em Vitória, por exemplo, a nota de corte na ampla concorrência caiu de 727,59 para 725,85. Movimento semelhante foi registrado em Agronomia, em São Mateus, onde a pontuação passou de 654,66 para 652,33.

Cursos da Ufes entram em fase de estabilidade

A análise também revela que diversos cursos da Ufes, especialmente no campus de Vitória, entraram em uma fase de forte estabilidade entre a segunda e a terceira parciais. Em muitos casos, as variações ficaram abaixo de um ponto. Entre os exemplos de maior estabilidade estão Medicina (Vitória), cuja nota praticamente não se alterou — de 810,27 para 810,26 —, e Direito (Vitória), que teve aumento de apenas 0,1 ponto, passando de 752,94 para 753,04.

Cursos como Engenharia Civil (Vitória), Pedagogia (Vitória – matutino), Letras – Língua Portuguesa (Vitória – matutino), Farmácia (Vitória) e Jornalismo (Vitória) também apresentaram variações mínimas, com ajustes inferiores a um ponto. Para Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari, especialistas do Gama Pré-Vestibular, esse comportamento confirma a tendência de estabilização esperada na reta decisiva do processo seletivo.

“Após os primeiros dias, quando muitos candidatos testam estratégias e mudam de curso, o sistema tende a se estabilizar”, explicam. De acordo com eles, o aumento mais acentuado das notas no início do processo ocorre, em grande parte, porque candidatos que estavam próximos do topo da futura lista de espera migram suas pontuações para cursos e instituições menos concorridos, em busca de maior segurança na classificação.

Neste momento, porém, a tendência é diferente. Os candidatos que já estão classificados dentro do número de vagas disponíveis tendem a manter suas escolhas, o que reduz a movimentação no sistema. “Ainda podem acontecer pequenos ajustes na nota de corte, mas dificilmente com a mesma intensidade vista após a primeira parcial”, avaliam os especialistas.

Mesmo com a maior estabilidade, a orientação segue sendo o acompanhamento diário das atualizações e o uso estratégico das informações disponíveis, especialmente para candidatos que ainda estão próximos da nota de corte.

Resultado

Os estudantes poderão conferir o resultado da chamada regular no dia 26 de janeiro, pelo boletim do candidato. Quem for aprovado terá entre os dias 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino.

Os candidatos não selecionados na chamada regular, em nenhuma das duas opções de curso, podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro. Para isso, basta acessar o boletim e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em concorrer a uma das vagas da lista de espera.

