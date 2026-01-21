Sisu 2026: segunda parcial eleva notas de cortes em cursos concorridos na Ufes

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:11
O Ministério da Educação (MEC) divulgou a segunda parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, trazendo novos indicadores para os estudantes que disputam vagas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).
Os dados foram levantados em parceria com o Gama Pré-Vestibular, a partir das informações oficiais disponibilizadas na plataforma do Sisu. As notas de corte representam a menor pontuação necessária para que o candidato esteja, de forma provisória, dentro do número de vagas ofertadas em cada curso, turno e modalidade de concorrência. Confira a tabela abaixo:
Na comparação com a primeira parcial, a segunda atualização já evidencia ajustes importantes no comportamento das notas, especialmente em cursos mais concorridos. Em graduações de alta demanda, como Medicina e Direito, observou-se elevação gradual da nota de corte — como em Medicina na Ufes de São Mateus, onde a pontuação subiu de 777,65 para 783,46 pontos, e em Direito na Ufes, que registrou aumento de aproximadamente 4 pontos. O movimento reflete a migração de candidatos que, após os primeiros dias de inscrição, passam a testar opções com maior chance de classificação.
Segundo Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari, especialistas do Gama Pré-Vestibular, esse movimento é esperado nesta fase do processo. “A segunda parcial costuma ser um momento de maior oscilação, porque muitos candidatos começam a agir de forma mais estratégica, trocando de curso ou ajustando a modalidade de concorrência”, explicam. A orientação segue sendo o acompanhamento diário das atualizações, evitando decisões precipitadas.
Além das variações naturais do sistema, os especialistas também chamam atenção para um problema técnico registrado na plataforma do Sisu. Nesta quarta-feira (21), candidatos que não estão classificados dentro do número de vagas disponíveis relatam que suas posições no ranking deixaram de ser exibidas na plataforma, o que dificulta a análise da real situação no curso escolhido.
De acordo com a equipe do Gama, caso essa instabilidade não seja corrigida ainda nesta quarta-feira, existe a possibilidade de o encerramento das inscrições do Sisu — previsto para sexta-feira (23) — ser adiado em um dia, para garantir que todos os candidatos tenham acesso às informações completas antes do fim do prazo. Até o momento, o MEC não se pronunciou oficialmente sobre a falha.
Ainda segundo os especialistas, a visualização da posição no ranking é um elemento central do funcionamento do Sisu. Sem essa informação, o candidato perde a principal referência para avaliar suas chances reais de classificação, comparar cenários e traçar estratégias ao longo do período de inscrições. “Não faz sentido manter o processo aberto se o estudante não consegue analisar a própria posição, já que o Sisu é justamente um sistema baseado em escolhas estratégicas”, avaliam Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari.
Enquanto o sistema segue instável, a recomendação é que os estudantes mantenham cautela nas alterações de opção, acompanhem as notas de corte divulgadas e utilizem os dados como referência estratégica, e não como garantia de classificação. As atualizações continuam sendo feitas diariamente, sempre após a meia-noite, até o fim do período de inscrições.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o