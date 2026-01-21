Veja novas notas

Sisu 2026: segunda parcial eleva notas de cortes em cursos concorridos na Ufes

Levantamento em parceria com o Gama Pré-Vestibular mostra variações nas notas, e especialistas alertam para possível adiamento do cronograma do Sisu devido a problemas na plataforma nesta quarta-feira (21)

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:11

Os dados foram levantados em parceria com o Gama Pré-Vestibular, a partir das informações oficiais disponibilizadas na plataforma do Sisu. As notas de corte representam a menor pontuação necessária para que o candidato esteja, de forma provisória, dentro do número de vagas ofertadas em cada curso, turno e modalidade de concorrência. Confira a tabela abaixo:

Na comparação com a primeira parcial, a segunda atualização já evidencia ajustes importantes no comportamento das notas, especialmente em cursos mais concorridos. Em graduações de alta demanda, como Medicina e Direito, observou-se elevação gradual da nota de corte — como em Medicina na Ufes de São Mateus, onde a pontuação subiu de 777,65 para 783,46 pontos, e em Direito na Ufes, que registrou aumento de aproximadamente 4 pontos. O movimento reflete a migração de candidatos que, após os primeiros dias de inscrição, passam a testar opções com maior chance de classificação.

Segundo Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari, especialistas do Gama Pré-Vestibular, esse movimento é esperado nesta fase do processo. “A segunda parcial costuma ser um momento de maior oscilação, porque muitos candidatos começam a agir de forma mais estratégica, trocando de curso ou ajustando a modalidade de concorrência”, explicam. A orientação segue sendo o acompanhamento diário das atualizações, evitando decisões precipitadas.

Problema na plataforma

Além das variações naturais do sistema, os especialistas também chamam atenção para um problema técnico registrado na plataforma do Sisu. Nesta quarta-feira (21), candidatos que não estão classificados dentro do número de vagas disponíveis relatam que suas posições no ranking deixaram de ser exibidas na plataforma, o que dificulta a análise da real situação no curso escolhido.

De acordo com a equipe do Gama, caso essa instabilidade não seja corrigida ainda nesta quarta-feira, existe a possibilidade de o encerramento das inscrições do Sisu — previsto para sexta-feira (23) — ser adiado em um dia, para garantir que todos os candidatos tenham acesso às informações completas antes do fim do prazo. Até o momento, o MEC não se pronunciou oficialmente sobre a falha.

Ainda segundo os especialistas, a visualização da posição no ranking é um elemento central do funcionamento do Sisu. Sem essa informação, o candidato perde a principal referência para avaliar suas chances reais de classificação, comparar cenários e traçar estratégias ao longo do período de inscrições. “Não faz sentido manter o processo aberto se o estudante não consegue analisar a própria posição, já que o Sisu é justamente um sistema baseado em escolhas estratégicas”, avaliam Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari.

Enquanto o sistema segue instável, a recomendação é que os estudantes mantenham cautela nas alterações de opção, acompanhem as notas de corte divulgadas e utilizem os dados como referência estratégica, e não como garantia de classificação. As atualizações continuam sendo feitas diariamente, sempre após a meia-noite, até o fim do período de inscrições.

