Ensino superior

Sisu 2026: veja a primeira parcial das notas de corte para Ufes e Ifes

Levantamento em parceria com a Gama Pré-Vestibular reúne as primeiras notas de corte do Sisu para instituições federais do Espírito Santo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:39

As informações foram levantadas em parceria com a Gama Pré-Vestibular, a partir dos dados oficiais disponibilizados na plataforma do Sisu, e refletem o cenário inicial da concorrência nesta edição do processo seletivo, cujas inscrições vão até sexta-feira (23). As notas de corte correspondem à menor pontuação necessária para que o candidato esteja, provisoriamente, entre os classificados dentro do número de vagas disponíveis em cada curso, turno e modalidade de concorrência. Veja a tabela abaixo:

Nesta primeira parcial, já é possível observar variações significativas entre cursos, campus e tipos de vagas. Os especialistas Paulo Victor Scherrer e Lorenzo Tessari alertam, no entanto, que as notas de corte ainda podem sofrer alterações, uma vez que o sistema é atualizado diariamente até o encerramento do período de inscrições.

A recomendação é que os candidatos acompanhem as atualizações com atenção e utilizem a nota de corte como um instrumento estratégico, ajustando as opções de curso conforme o desempenho e o comportamento da concorrência ao longo dos dias. Para os estudantes que ocupam uma boa posição nesta primeira parcial, a orientação é manter a opção escolhida, já que, na segunda parcial, as notas costumam variar de forma mais acentuada devido ao fluxo de candidatos que testam outras opções de cursos e modalidades.

Inscrições

Até a próxima sexta-feira (23), os candidatos poderão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e realizar a inscrição no Sisu 2026. Após o login, o estudante deve escolher até duas opções de curso.

De acordo com o MEC, os inscritos no Sisu poderão acompanhar a classificação temporária da posição e das notas de corte partir do segundo dia de inscrições, na terça-feira (20). Com essas informações, os estudantes poderão avaliar as possíveis mudanças das pontuações de corte.

A pasta chefiada por Camilo Santana ressalta que a classificação parcial é temporária. Ou seja, "não corresponde ao resultado do processo seletivo, porque o resultado final pode variar conforme novos candidatos se inscrevem ou modificam suas opções de curso ou de modalidade de concorrência".

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta