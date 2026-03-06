Motoristas vão ter nova via para acessar área em Aeroporto de Vitória
Os motoristas que circulam pelo Aeroporto Eurico Salles, em Vitória, vão passar a dispor de uma nova via para o acesso à área central do terminal, onde estão sendo implantados diferentes empreendimentos. Com um traçado de 750 metros de extensão, o viário começa na altura da Igreja Fonte de Vida, que está em construção no local, e segue até a Avenida Adalberto Simão Nader.
As obras são realizadas integralmente dentro do espaço sob responsabilidade da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto. A empresa revela que vai investir cerca de R$ 10 milhões para implantar a nova via, cuja inauguração está prevista para o próximo mês. Não há recursos da Prefeitura de Vitória na realização das intervenções.