Motoristas vão ter nova via para acessar área em Aeroporto de Vitória

Publicado em 06/03/2026 às 16h52
Construção da via que liga Jardim Camburi À Aldaberto Simção Nader, em Vitória
Nova via vai ter 750 metros de extensão e conectar área central do aeroporto à Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Ricardo Medeiros

Os motoristas que circulam pelo Aeroporto Eurico Salles, em Vitória, vão passar a dispor de uma nova via para o acesso à área central do terminal, onde estão sendo implantados diferentes empreendimentos. Com um traçado de 750 metros de extensão, o viário começa na altura da Igreja Fonte de Vida, que está em construção no local, e segue até a Avenida Adalberto Simão Nader.

As obras são realizadas integralmente dentro do espaço sob responsabilidade da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto. A empresa revela que vai investir cerca de R$ 10 milhões para implantar a nova via, cuja inauguração está prevista para o próximo mês. Não há recursos da Prefeitura de Vitória na realização das intervenções. 

