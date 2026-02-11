Passageiro passa mal e piloto pousa em emergência médica no Aeroporto de Vitória

Um voo da Gol precisou pousar em emergência médica no Aeroporto de Vitória na noite da última segunda-feira (9) Crédito: Fernando Madeira

Um voo operado pela (GLO 1333) companhia aérea Gol precisou desviar e realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória após um passageiro passar mal a bordo da aeronave na segunda-feira (9). O avião voava de Porto Seguro (BPS), na Bahia, com destino a Congonhas (CGH), em São Paulo, quando surgiu a situação médica. Segundo os dados do voo no Flight Radar24, a aeronave alternou para o Espírito Santo quando sobrevoava a região de Itanhomi, em Minas Gerais. O pouso no Aeroporto de Vitória ocorreu às 21h10.

Em nota, a Gol informou que a alteração realizada pelo Comandante seguiu os protocolos de Segurança para o tipo de ocorrência. "Seguindo os protocolos de segurança para este tipo de situação, o comandante alternou o voo para o aeroporto mais próximo e pousou em Vitória (VIX), onde todos os procedimentos preconizados foram realizados, com encaminhamento do passageiro para a ambulância e o posto médico. Mas, infelizmente, não resistiu. A Companhia lamenta profundamente e ressalta que está oferecendo todo o apoio à família do passageiro".

Aeronave desviou para o ES quando sobrevoava o Estado de Minas Gerais após um passageiro passar mal a bordo Crédito: Reprodução/FlightRadar24

Ainda conforme o FlightRadar24, a aeronave permaneceu em solo por 23 minutos e decolou às 21h33 com destino a Congonhas, onde pousou às 22h40.