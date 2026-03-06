Desprendimento de rocha soterra casa e danifica lavoura de café em Afonso Cláudio

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:51
O desprendimento de uma placa de rocha de uma encosta causou danos em Córrego do Firme, zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta sexta-feira (6). Um vídeo registrado por um morador (veja acima) mostra o momento exato em que as pedras se desprendem e caem.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, os fragmentos soterraram uma casa, parte de uma lavoura de café, um trecho de área de pastagem e outro de mata. Uma pessoa que estava dentro do imóvel conseguiu sair a tempo e sofreu apenas um ferimento. A casa soterrada estava em fase final de construção e o proprietário planejava se mudar neste sábado (7). Outra residência precisou ser interditada devido ao risco de novos desabamentos. No total, três pessoas ficaram desalojadas e serão abrigadas por familiares.
Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura estiveram no local para realizar uma avaliação técnica da encosta, a fim de verificar as condições de estabilidade da área e identificar se ainda há risco de novos deslizamentos. As orientações necessárias estão sendo repassadas para garantir a segurança e prevenir novos incidentes.
