Ampliação de vagas

Novo hospital em Colatina terá 400 leitos e obra começa no segundo semestre

Edital será publicado na próxima semana e projeto prevê tratamento oncológico, policlínica e farmácia cidadã no mesmo local

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:21

O novo complexo hospitalar previsto para ser construído em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, com recursos do Novo Acordo do Rio Doce, terá 400 leitos e deve começar a sair do papel ainda neste ano. As informações foram confirmadas nesta sexta-feira (6) pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ao Estado.

De acordo com o governador, o edital para a seleção da empresa responsável por erguer o complexo hospitalar será publicado entre segunda-feira (9) e terça (10) da próxima semana.

TRÊS ANOS SERÃO NECESSÁRIOS PARA CONCLUIR HOSPITAL

"Depois você tem três a quatro meses para poder selecionar a empresa e no final do ano, no segundo semestre, a gente começa efetivamente a obra do hospital. Uma obra de dois a três anos a gente conclui e entrega para a população da região", detalhou Casagrande.

A nova estrutura funcionará como um centro integrado, reunindo hospital, farmácia cidadã, policlínica e a superintendência de saúde em um único espaço.

O hospital, que ficará na região do bairro Maria das Graças, será custeado com recursos do Acordo do Rio Doce. Em fevereiro, durante reunião em Brasília (DF), o governador assinou o documento que estabelece diretrizes para a aplicação de parte do dinheiro nos municípios capixabas atingidos pela tragédia de Mariana (MG), em 2015. Ao todo, serão investidos R$ 132 milhões no hospital e em outras estruturas de saúde em 11 cidades.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, discursa em Colatina Crédito: Rodrigo Zaca/Governo ES

Ampliação do tratamento oncológico

As novas informações sobre o complexo hospitalar foram divulgadas no evento que marcou a ampliação da estrutura de tratamento oncológico nas regiões Norte e Noroeste.

Segundo o governador, o objetivo é garantir que o paciente tenha acesso ao ciclo completo de cuidado — que inclui quimioterapia e radioterapia — sem precisar se deslocar para a Grande Vitória ou para o Sul do Estado.

"Agora com a radioterapia aqui em Colatina e ali em Linhares, que nós já temos quimioterapia tanto aqui como em Linhares, nós passamos a ter um tratamento completo em dois locais no Norte do Estado que nós não tínhamos. Isso então dará para organizar muito melhor o serviço, atender mais rápido e aproximar o serviço das pessoas", afirmou Renato Casagrande.

Novas ambulâncias do SAMU entregues reforçar o atendimento em Colatina e região Crédito: Fernando Madeira

Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a expansão da radioterapia é um marco histórico para o país e para o Espírito Santo. Ele destacou que a presença de equipamentos modernos é fundamental não apenas para o paciente, mas também para a manutenção da força de trabalho médica no interior.

"Isso garante que uma pessoa que teve suspeita de câncer vai fazer o diagnóstico, a confirmação e o tratamento completo — ou cirurgia, ou quimioterapia, ou radioterapia — aqui em Colatina e região. Trazer um equipamento de radioterapia moderno ajuda a fixar profissionais, porque muitas vezes você tem um especialista, mas ele não tinha o equipamento aqui", ressaltou Alexandre Padilha.

Além do complexo hospitalar, as autoridades destacaram outros investimentos em saúde para o estado, como a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a entrega de unidades móveis de saúde bucal, o "Brasil Sorridente", voltadas para o atendimento em áreas rurais.

O ministro também anunciou o programa "Caminhos da Saúde", que fornecerá vans e ambulâncias para facilitar o transporte sanitário de pacientes entre os municípios.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em inauguração em Colatina Crédito: Fernando Madeira

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta